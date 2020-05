Un Posto al Sole Anticipazioni 6 maggio 2020, puntata in replica: Ferdinando burattino nelle mani di Marina

Anticipazioni TV

Marina continua a utilizzare Ferdinando per liberarsi di Greta mentre Nunzio si trova davanti a una tentazione, che potrebbe metterlo ancora più nei guai.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 6 maggio 2020 – Marina usa ancora Ferdinando per il suo scopo. Vuole liberarsi di Greta al più presto! Nunzio intanto è reduce dall'incontro con Alfonso Vitale e deve resistere a una subdola tentazione. Franco invece deve contattare Renato per la vendita del motorino di Niko e Silvia si inventa una serata particolare per rilanciare il Caffè Vulcano. Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata in onda alle 20.45 su Rai3.

Marina sempre più pericolosa in questa puntata di Un Posto al Sole del 9 maggio 2020

La presenza di Greta continua a irritare profondamente Marina, che non vede l'ora di liberarsi di lei. È per questo che nel piano della Giordano è fondamentale Ferdinando. L'imprenditrice continua a servirsi del ragazzo per far cadere la Fournier in trappola ma il Rizzo comincia a provare degli scrupoli per la sua vittima. Il ballerino potrebbe quindi mettere nei guai la sua ex amante, con cui ha un grosso debito.

Un Posto al Sole anticipazioni: Nunzio davanti a una subdola tentazione

Nunzio jr. è in pericolo. Vitale vuole vendicarsi di suo nonno colpendo lui ed è per questo che il loro incontro lascia dei profondi segni. Il giovane nipote di Vintariello, dopo il faccia a faccia con Alfonso, si trova davanti a una subdola tentazione. Franco intanto contatta Renato per la vendita del motorino di Niko e Silvia, desiderosa di rilanciare il Caffè Vulcano dopo i suoi problemi economici, si inventa una serata molto particolare. Riuscirà con il suo estro a raggiungere l'obiettivo?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 4 all'8 maggio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.