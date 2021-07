Un Posto al Sole Anticipazioni 6 luglio 2021: Serena distrutta! Una tragedia ha colpito la sua famiglia...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 6 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Serena non riesce a reagire alla tragedia che ha appena colpito la sua famiglia.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, l'operazione di Filippo è andata bene... almeno a livello tecnico. Purtroppo per la famiglia Sartori, le conseguenze dell'intervento saranno durissime. Roberto reagirà con grande rabbia e sarà determinato a trovare al più presto una soluzione mentre Serena, allo stremo delle forze, non potrà provare nient'altro che dolore. La Cirillo sarà talmente colpita dalla tragedia da non riuscire neanche a reagire. Intanto Patrizio e Clara continueranno ad aggiungere dei tasselli alla loro relazione mentre Rossella dovrà fare i conti con l'impatto emotivo che la coppia ha su di lei. Giulia invece si renderà conto di come Renato sia davvero un nonno speciale.

Serena distrutta! Una tragedia l'ha appena colpita in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 luglio 2021

L'operazione di Filippo è andata a buon fine. Purtroppo però solo a livello tecnico. Se infatti i dottori sono sicuri di aver risolto per buona parte i problemi di salute del Sartori, qualcosa appare subito molto strana. Al risveglio, Filippo non ricorda nulla degli ultimi dieci anni e ha dimenticato persino sua figlia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto reagirà con una certa rabbia alla notizia e non si lascerà scoraggiare, determinato a risolvere velocemente questa situazione e ad avere indietro suo figlio, come era prima. Serena invece, ormai senza più forze, non riuscirà a reagire. Presa dallo sconforto non saprà proprio che fare e si lascerà cullare dalla preoccupazione senza neanche riuscire a pensare ad altro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella affronta la relazione tra Clara e Patrizio

Patrizio è ripiombato nell'incubo di Alberto. Il Palladini non riesce proprio ad allontanarsi da Clara e a non interferire nella sua vita. I due ragazzi - che aggiungono giorno dopo giorno dei tasselli alla loro storia - stanno facendo di tutto per impedire che l'avvocato scopra la loro relazione e che perda la testa, prendendosela con la Curcio ma prima o poi dovranno rivelargli la verità. Così come hanno fatto con Rossella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Graziani dovrà fare i conti con la novità che ha trovato al suo ritorno a Napoli. Dovrà abituarsi a vedere il suo ex fidanzato tra le braccia di un'altra ma riuscirà a non mettersi in mezzo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia fiera di Renato

Renato avrà tanti difetti ma certo non si può dire che non ami suo nipote. Il Poggi ha dimostrato di essere sempre disposto a renderlo felice, come quella volta che si è fatto carico – da solo – di portarlo a Berlino. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giulia non potrà fare a meno di rendersi conto che il suo ex marito è davvero un bravo nonno. E potrebbe dimostrarlo ancora di più. Sarà lui ad aiutare Jimmy a liberarsi della bulletta che è tornata a tormentarlo? Supernonno in azione?

