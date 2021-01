Un Posto al Sole Anticipazioni 6 gennaio 2021: Marina pronta a lasciare Napoli, ma...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, decisa a lasciare Napoli per prendersi cura di Fabrizio, Marina fa un incontro che sembra risvegliare in lei il desiderio di vendetta. Malgrado le resistenze di Raffaele, Diego intende perseguire il suo progetto imprenditoriale ma scoprirà che non è facile trovare le risorse economiche per finanziarlo. Vittorio sta attraversando un momento di crisi personale, Alex riceve un'inaspettata proposta.....

Un incontro inaspettato rischia di sconvolgere i propositi di Marina. Nella Puntata di Un Posto al Sole del 6 gennaio 2021

Mentre l’atteggiamento di Roberto diventa sempre più ambiguo, mettendo in luce il retaggio di un vecchio sentimento nei confronti di Marina, la donna è distrutta per il ricovero di Fabrizio e decide di dare una svolta alla sua vita. La Giordano abbandonerà per sempre intrighi e sotterfugi oppure concentrerà tutte le sue energie in un’ultima, articolata, vendetta? Anticipazioni rivelano che entrambe le ipotesi sono fondate, proprio nell'episodio in onda vedremo infatti l'imprenditrice, pronta a dire addio alla sua città e alla sua vecchia vita, alle prese con uno sconvolgente incontro capace di allontanarla dai suoi propositi e risvegliare in lei il desiderio di rivalsa contro chi ha distrutto la sua vita e quella del Rosati.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego costretto a fare i conti con la realtà

Raffaele e Diego sembrano proprio non andare d’accordo. Il solare portiere di Palazzo Palladini affronta il figlio su una questione spinosa e i due hanno una discussione che mette in luce la loro differente visione della vita. Diego comunque non sembra farsi scoraggiare in alcun modo dalla ritrosia del padre, anzi, decide di andare fino in fondo con il suo progetto. Purtroppo si troverà presto a fare i conti con la dura realtà: trovare le risorse economiche per finanziare il suo piano imprenditoriale non è cosa semplice!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alex riceve una proposta inaspettata che potrebbe allontanarla da Vittorio

Mentre Vittorio era testardamente impegnato ad organizzare una festa di Capodanno unica e indimenticabile, Alex ha ricevuto una inaspettata sorpresa. Nell'episodio della Befana scopriremo di cosa si tratta: pare che l'anno nuovo abbia portato grandi novità per la Parisi, stiamo parlando di una interessante proposta di studio/lavoro a Madrid. Dunque Alex potrebbe dire presto addio alla soap e allontanarsi dal suo fidanzato... come la prenderà il Del Bue?

