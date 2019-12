Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2019: Diego confessa a Patrizio il suo segreto

Anticipazioni TV

Diego rivela al fratello di essere stato ricattato da Aldo. Il Leone gli ha offerto dei soldi per patteggiare e lui non sa cosa rispondergli.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 6 dicembre 2019 – Silvia scopre il talento di Samuel, il nuovo aiuto cuoco mentre Diego si confida con Patrizio, raccontagli del dilemma che lo attanaglia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Il talento di Samuel stupisce Silvia in questa puntata di Un Posto al Sole del 6 dicembre 2019

Al Vulcano c'è aria di cambiamento da quando Andrea ha deciso di partire per Londra. In cucina è arrivato Samuel, un giovane e talentuoso aiuto cuoco. Silvia si rende ogni giorno più conto di aver assunto un valido sostituto per il Pergolesi e apprezza il suo spirito di iniziativa. Una vera fortuna visto la grave perdita che il locale sta per affrontare, con grandissimo sdegno da parte di Arianna. Otello intanto è di umore nero dopo il confronto con Teresa e si sfoga con Renato.

Un Posto al Sole: Diego confessa a Patrizio di essere stato corrotto

Patrizio e Diego stanno affrontando i loro problemi familiari in maniera completamente differente, come sempre. Ma i due fratelli sono comunque molto uniti e il loro affetto riesce a superare le differenze caratteriali e le difficoltà. Diego infatti potrebbe confidare a Patrizio di essere stato ricattato da Aldo e di sentirsi in bilico: accettare o meno i soldi che il Leone gli ha offerto in cambio del suo patteggiamento? Vedremo come il più giovane dei Giordano, affronterà questo terribile segreto.

