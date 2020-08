Un Posto Al Sole Anticipazioni 6 agosto 2020: Alberto affronta Patrizio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Alberto ha uno faccia a faccia con Patrizio, che ha delle mire su Clara. Serena ripensa al passato felice con il marito, intanto Filippo sta per trascorrere qualche giorno insieme alla piccola Irene. Stanca di vedere Rossella e Michele non muovere un dito in casa, Silvia cerca a modo suo di ottenere una maggiore collaborazione.

Alberto affronta Patrizio, nella Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 agosto 2020

Era dai tempi di Rossella che non vedevamo Patrizio così preso. Ebbene sì il Giordano si è innamorato ma purtroppo di una donna che sembra non contraccambiare. Stiamo parlando di Clara, la bella e fragile ex cameriera di Alberto e incinta proprio del figlio del Palladini. Il ragazzo l'ha conosciuta al pranzo comunitario di Palazzo Palladini e da allora non riesce più a togliersela dalla mente. Ora però le cose si fanno complicate, visto che il giovane comincia a mostrare in maniera sempre più palese la sua infatuazione e Alberto non è più deciso a tollerare. Il Palladini prenderà infatti di petto la questione e affronterà il suo rivale in amore. Lo scontro sarà durissimo...

Un Posto al Sole: Serena ripensa al suo passato con Filippo

I continui litigi tra Serena e Filippo hanno portato i due ex coniugi ad allontanarsi definitivamente. La Cirillo ha deciso di chiudere ogni rapporto con l'ex marito e di iniziare, stavolta seriamente, la sua relazione con Leonardo. L'Arena ha così ottenuto quello che sperava da tempo, eppure a distanza di pochissimo nascono i primi ripensamenti. La giovane si troverà infatti, involontariamente a ripensare ai momenti felici vissuti insieme a Filippo...

Un Posto al Sole: Silvia cerca di ottenere una maggiore collaborazione da Rossella e Michele

Nonostante il confronto che già avvenuto tra Silvia e Rossella, riguardo alla mancanza di aiuto concesso alla madre da parte della bella studentessa, le due sono di nuovo ai ferri corti. Silvia è stanca di fare tutto da sola, ne Rosella, ne Michele, sembrano disposti a darle una mano e la poverina è costretta a correre ai ripari...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.