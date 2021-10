Un Posto al Sole Anticipazioni 5 ottobre 2021: Marina torna da Roberto. Fabrizio addio?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, non c'è pace per Fabrizio. Il Rosato è ormai senza controllo, caduto com'è in una spirale di autolesionismo pericoloso sia per lui che per tutti coloro che gli stanno accanto. Marina le sta tentando tutte per riportare suo marito sulla retta via ma ogni tentativo sembra vano. Questo la porterà a riavvicinarsi a Roberto, con cui sembra aver ritrovato la sintonia di un tempo. Niko invece vive dei momenti molto concitati. Un'oscura minaccia incombe su di lui! Dopo aver osservato nell'ombra, Ornella decide di intervenire e di dare una sonora lezione di vita a Patrizio.

Marina torna da Roberto. Fabrizio addio? In Un Posto al Sole Anticipazioni 5 ottobre 2021

Marina è furiosa contro Fabrizio. Il Rosato precipita sempre di più in un vortice di follia e rabbia, che lo sta portando al baratro. L'imprenditore ha cominciato a bere e questo si sa trasformando giorno per giorno in un vizio pericoloso sia per se stesso che per tutta la sua famiglia. Sua moglie sta tentando in tutti i modi di aiutarlo ma non riesce proprio neanche a farsi ascoltare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione finirà per riavvicinare la Giordano a Roberto. Il rapporto con il Ferri si intensificherà talmente tanto da far pensare che l'amore e la passione tornino tra loro come una volta. Ma questo vorrà dire che Marina dirà addio a Fabrizio? E se così fosse il Rosato si lascerà andare a qualche impeto di rabbia?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una minaccia incombe su Niko

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Niko ci saranno nuovi problemi all'orizzonte. Il ragazzo dovrà affrontare alcuni angosciosi problemi, che lo metteranno in seria difficoltà. Gli spoiler non ci rivelano di cosa si tratterà ma ci fanno capire che per il giovane Poggi non sarà facile uscire incolume da questa situazione. Ed è un vero peccato visto il grande successo ottenuto con Renato. L'avvocato, insieme e suo cognato, è infatti riuscito a far cadere le accuse su suo padre, primo sospettato dell'aggressione a Susanna. Come evolveranno le cose? Niko e la sua famiglia troveranno finalmente la pace perduta quella maledetta notte?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella dà una lezione di vita a Patrizio

Alberto e Clara hanno avuto un duro scontro in occasione del battesimo di Federico. L'incontro tra i due ha avuto ovviamente un grosso impatto anche su Patrizio. Il Giordano è molto coinvolto; ama la Curcio e ha avuto più volte un faccia a faccia violento con il Palladini, non certo felice che la sua ex compagna si stia rifacendo una vita lontana da lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 5 ottobre 2021, Ornella interverrà nella questione. Sentendosi chiamata in causa sentirà la necessità di dare una lezione di vita a suo figlio, che stavolta non potrà fare orecchie da mercante.

