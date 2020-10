Un Posto Al Sole Anticipazioni 5 ottobre 2020: Alex e Samuel alleati contro Patrizio

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 5 ottobre 2020, è guerra al Vulcano, Alex e Samuel si schierano contro Patrizio.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata di lunedì 5 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, mentre Renato è sempre più preoccupato per Niko, che sembra volersi stordire per allontanare il malessere, Jimmy ha dei problemi con dei bulli. Le scintille al Vulcano tra Patrizio, Alex e Samuel diventano sempre più Incandescenti. Deciso a capire cosa stia succedendo al collega Cotugno, Guido si avvicina a un passo dalla verità.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Renato in ansia per Niko

Susanna è tornata a lavorare allo Studio Navarra, dopo qualche giorno preso per sistemare le idee e, ovviamente, ha rincontrato il Poggi. Niko ha trattato con freddezza la sua ex fidanzata, certo di non voler avere niente a che fare con lei. Ma sotto sotto il ragazzo, ancora innamorato, ha vissuto con ansia la situazione. Sconfortato, ha infatti cercato consolazione in una anestetizzante uscita serale, ma Renato è preoccupato, teme che il ragazzo voglia solo stordirsi per allontanare il dolore.

Nella Puntata di Un Posto Al Sole del 5 ottobre 2020: Jimmy perseguitato dai bulli, ma è guerra anche al Vulcano

Ma Niko non sembra essere l'unico a soffrire per una situazione complicata da gestire, il piccolo Jimmy ha infatti seri problemi con dei bulli. Ed è guerra anche al Vulcano, dove Alex si è alleata con Samuel contro il dispotico chef, Patrizio. Al locale la situazione si farà presto incandescente, i tre finiranno per trasformare il ristorante nel loro terreno di scontro.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Guido vuole scoprire cosa sta accadendo a Cotugno

Nel frattempo il povero Cotugno è caduto nella "trappola" della scaltra Cinzia. La donna punta ad ottenere alloggio in uno dei tanti appartamenti di proprietà dell'uomo, ma non ha intenzione di pagare affitti. Luigi, consigliato da Guido, già vittima dell'abile truffatrice, ha inizialmente rifiutato di affittare una delle sue case a Cinzia. Ma quando la donna gli ha proposto i suoi servigi di massaggiatrice in cambio di un appartamento gratis, Cotugno, afflitto da un insopportabile mal di schiena, ha finito per capitolare. Guido, insospettito dallo strano comportamento dell'amico, ha però deciso di scoprire cosa sta succedendo...

