Un Posto al Sole Anticipazioni 5 novembre 2021: Clara nel panico. Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina e Fabrizio sembrano riuscire a ritrovare la loro serenità. La scelta della Giordano di non partecipare – per il momento – al salone nautico, pare aver sortito un buon effetto sulla loro coppia. Ma un nuovo imprevisto rischia di rompere nuovamente l'equilibrio tra loro. Alla Terrazza si festeggia il battesimo di Federico. Clara è in grossa difficoltà a causa della presenza, in contemporanea, di Patrizio e Alberto. I due uomini infatti non smettono di punzecchiarsi. Silvia invece deve prendere una decisione. Fatti i conti con i suoi sentimenti, farà la sua scelta troppo a lungo rimandata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Fabrizio, un nuovo imprevisto rischia di rovinare tutto

Marina ha tradito le aspettative di Roberto e ha deciso – per il momento – di non partire per il salone nautico. La Giordano ha scelto di non turbare la serenità di suo marito e per evitare dispiaceri e magoni, rimarrà a Napoli. Questa sua decisione sembrerà riportare la serenità nella coppia. Ma sarà davvero un momento brevissimo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che un nuovo imprevisto si abbatterà su di loro, rischiando di compromettere i sacrifici fatti sino a ora. Gli equilibri si romperanno di nuovo e stavolta del tutto? Staremo a vedere!

Clara in difficoltà a causa di Patrizio e Alberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 novembre 2021

Alla Terrazza si festeggia il battesimo di Federico. Il gran giorno del piccolo Palladini ha messo in grande difficoltà sua mamma. Clara si è ritrovata a dover trovare degli accordi con Alberto, il suo ex. La ragazza ha infatti combattuto per poter dare al suo bambino una festa serena e per poter scegliere per lui, la madrina più adatta. Ma purtroppo, nonostante abbia trovato una sorta di equilibrio con l'avvocato, le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che si troverà ancora una volta in ansia. La presenza contemporanea di Alberto e Patrizio alla festa le farà temere il peggio. I due uomini infatti non smetteranno di punzecchiarsi neanche durante questa occasione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia prende una decisione sulla sua vita sentimentale

Michele è pronto a tutto per riconciliarsi con Silvia e Gianfranco non vuole mollare la presa sulla Graziani. È questa situazione che la direttrice de Il Vulcano deve affrontare ormai da qualche giorno. Il peso del suo tradimento si fa sentire ed è un macigno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Silvia arriverà finalmente a una conclusione. Dopo aver aspettato fin troppo, prenderà una decisione sul suo futuro sentimentale. Ma cosa deciderà? Chi dei due uomini l'avrà al suo fianco? Oppure deciderà di lasciare entrambi e di proseguire sulla sua strada da sola?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.