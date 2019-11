Un Posto al Sole Anticipazioni 5 novembre 2019: Filippo travolto dai sensi di colpa

Anticipazioni TV

Filippo vive con profondo senso di colpa il suo tradimento e non sa come rivelare a Serena, quello che è successo alle Canarie.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 5 novembre 2019, Raffaele e Franco individuano il possibile colpevole dell'investimento di Aldo mentre Filippo, travolto dai sensi di colpa mantiene le distanze da Serena. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Raffaele e Franco difendono Diego in questa puntata di Un Posto al Sole del 5 novembre 2019

Non potendo più sopportare che suo figlio, innocente, sia in carcere, Raffaele ha chiesto l'aiuto di Franco. Il Boschi è determinato quanto il Giordano a dimostrare l'innocenza del ragazzo, accusato di tentato omicidio nei confronti dell'avvocato Leone. I due trovano così un possibile colpevole sul quale iniziano a indagare. Intanto anche Niko e Susana continuano a battersi per ottenere il rilascio di Diego, almeno fino a quando non ci saranno prove concrete della colpevolezza dell'ex fidanzato di Beatrice. Il mistero su chi abbia voluto Aldo morto, si infittisce. Intanto l'avvocato si è svegliato dal coma e potrebbe ricordare tutto.

Filippo travolto dai sensi di colpa in Un Posto al Sole

Filippo e Serena tentano invano di ricucire il loro rapporto. Il Sartori è infatti sempre più distante dalla moglie ed è tormentato da un pensiero fisso: un tradimento! Filippo si è infatti lasciato trasportare dal momento ed è finito nelle braccia di un'altra donna, mentre si trovava in viaggio alle Canarie. Un segreto che ancora non si sente di rivelare a Serena e che continua a tormentarlo. Sarà davvero la fine del matrimonio con la bella Cirillo?

