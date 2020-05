Un Posto al Sole Anticipazioni 5 maggio 2020, puntata in replica: Una bollente passione mette nei guai Manuela

Anticipazioni TV

Manuela si accorge di provare attrazione per Niko e rischia di mettersi seriamente nei guai.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole di domani – martedì 5 maggio 2020 – Guido continua a voler smascherare Virgilio mentre tra Niko e la finta Micaela cresce il feeling. Manuela capisce di non essere per nulla indifferente al fascino Poggi. Nunzio fa una pericolosa conoscenza e sta per vivere un momento molto importante. Vediamo insieme la trama della puntata in onda alle 20.45 su Rai3.

Un Posto al Sole anticipazioni: Pericoloso feeling tra Niko e Manuela

Manuela continua la sua pantomima nei panni della sorella gemella Micaela. Purtroppo per lei però qualcosa sta per sfuggirle di mano. Si sta infatti accorgendo di provare qualcosa per Niko e non si tratta di una semplice amicizia. Il ragazzo non le è indifferente ma a causa del suo segreto, il loro feeling potrebbe rivelarsi pericoloso. Niko infatti potrebbe scoprire che lei non è chi dice di essere e cambiare opinione nei suoi confronti.

Guido pronto a smascherare Virgilio nella puntata di Un Posto al Sole del 5 maggio 2020

Guido ha intenzione di smascherare Virgilio. I suoi tentativi si sono fino a ora rivelati inconcludenti ma non getta di certo la spugna. La situazione sta però per mettersi sempre peggio per il vigile. In che guai si sta cacciando? Intanto Nunzio jr. è in pericolo. Vitale lo ha preso di mira dopo la partenza di suo nonno. Il ragazzo sta per vivere un momento molto importante, dopo aver fatto una nuova e pericolosa conoscenza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.