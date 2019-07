Un Posto al Sole Anticipazioni 5 luglio 2019: Giulia soffre per amore

Anticipazioni TV

Durante una discussione, Angela scopre che sua madre sta soffrendo e sta vivendo una vera e proprio crisi sentimentale. Filippo fa una proposta imperdibile a Leonardo.

Un proposta allettante per Leonardo nella puntata di Un Posto al Sole del 5 luglio 2019

Leonardo ha scombussolato la vita di Serena, che ha scoperto dei particolari sconcertanti riguardo la vita dell'Arena e sul suo rapporto con il compianto Tommaso. La Cirillo l'ha messo con le spalle al muro e a nulla sono valse le scuse del giovane. A complicare la situazione ci si mette un ignaro Filippo che, tornato da Londra, farà una proposta di lavoro allettante a Leonardo. Che si tratti di un suo coinvolgimento nel progetto di chartering turistico ideato da Roberto?

Giulia ha il cuore spezzato

Serena andrà letteralmente nel panico dopo aver scoperto che suo marito ha fatto una proposta allettante e imperdibile a Leonardo. La Cirillo non ha inoltre raccontato nulla a Filippo sul passato dell'Arena e ora ha paura che la presenza del sosia di Tommaso crei grandi problemi alla sua famiglia. Angela invece scoprirà con grande dolore che sua madre sta passando un periodo molto difficile. Un dissidio sul lavoro porterà madre e figlia a discutere animatamente e a far venire a galla la crisi sentimentale che sta attraversando Giulia.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45