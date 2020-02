Un Posto al Sole Anticipazioni 5 febbraio 2020: La Gagliardi mostra un lato della sua personalità davvero inaspettato!

Anticipazioni TV

La maestra Gagliardi, sotto accusa, mostrerà una lato davvero inaspettato e struggente della sua personalità.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda mercoledì 5 febbraio 2020, mentre Angela e Franco assistono contenti alla ritrovata serenità di Bianca a scuola, la sua insegnate Maria Grazia rivelerà un lato inaspettato e struggente della sua personalità. La presenza di Leonardo, deciso a non rinunciare a Serena, rende i rapporti tra lei e Filippo sempre più difficili. Quando Giulia sembra ormai definitivamente caduta nella trappola di Marcello, Ornella ha l'occasione di intuire il passo falso che sta per commettere l'amica. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda su Rai 3 a partire dalle 20.45.

La maestra Gagliardi, sotto accusa, sorprenderà tutti, nella puntata di Un Posto al sole del 5 febbraio 2020

Angela, stanca di vedere Bianca sempre in ansia, ha deciso di risolvere i problemi legati alla scuola rivolgendosi al preside e denunciando l'insegnante della piccola. Il suo gesto ha ovviamente avuto forti ripercussioni sulla Gagliardi, mentre i Boschi infatti, possono finalmente godere della ritrovata serenità, la maestra Maria Grazia dovrà affrontare il licenziamento e serie beghe legali. La donna, sotto accusa, svelerà però, un lato davvero inatteso della sua personalità, insomma, l'altra faccia della medaglia: secondo spoiler chiederà scusa a Bianca e ai suoi genitori, ma un attimo dopo la vedremo scrivere una inquietante lettera d'addio che farà presumere un sudicio.

Un Posto al Sole: Leonardo mina il rapporto tra Serena e Filippo

Nel frattempo il ritorno di Leonardo ha reso più complicati i rapporti tra Serena e Filippo. Leonardo ha riaperto una vecchia ferita e Filippo è stato presto sopraffatto dalla gelosia. Il Sartori teme il confronto con l'Arena, chiaramente tornato alla carica con Serena, e questo l'ha gettato nello sconforto più totale, tanto che lo stesso Roberto, in pena per il figlio, ha deciso di intervenire per ammonire la nuora.

Un Posto al Sole: Ornella tenta di salvare Giulia dalla trappola di Marcello

Giulia è sempre più attratta dal suo amico virtuale, Marcello. La Poggi si fida di lui nonostante, Marcello abbia evitato ogni occasione di conoscersi dal vivo. L'uomo ha infatti raccontato alla sua amica di aver dovuto declinare ogni invito a causa di alcuni gravi problemi economici e lei, incautamente, si è offerta di aiutarlo. Dopo qualche giorno di silenzio, Marcello si è rifatto vivo e ora sta coinvolgendo la nostra protagonista in un imbroglio, di cui lei sembra non rendersi conto. Ornella tenterà in ogni modo di evitare ulteriori passi falsi della Poggi, ma Giulia si mostrerà sorda ad ogni appello. La Bruni riuscirà a salvare la poverina?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 febbraio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.