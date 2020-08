Un Posto Al Sole Anticipazioni 5 agosto 2020: il Piano di Mariella e Guido!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Guido e Mariella, loro malgrado, cercheranno di far riappacificare Sergio e Bice, indirizzando la rabbia della donna verso una terza persona. Franco cancella inavvertitamente la registrazione del programma di Giulia, che reagisce molto contrariata, sempre più dipendente dalla trash TV.

I poveri Guido e Mariella, novelli sposi si sono trovati a fare i conti con una visita inaspettata che ha mandato a monte la loro prima notte di nozze. Un amico ha chiesto il loro aiuto e i due non se la sono sentita di abbandonarlo. Stiamo ovviamente parlando di Massaro e dei suoi problemi con Bice. E' ormai chiaro che solo l'intervento di Guido e Mariella potrà riportare la pace tra i due. Ma quale sarà la strategia della coppia?

Anticipazioni rivelano che Guido e Mariella cercheranno di far rappacificare Sergio e Bice, indirizzando la rabbia della donna verso una terza persona. Ma di chi si tratterà? Chi più di Sergio può scaldare la battagliera Bice? Probabilmente solo una persona: Patty, da sempre nemica giurata della compagna di Massaro.

Franco, senza volerlo, fa un grande torto a Giulia. La donna, da qualche tempo, ha iniziato a seguire una serie di programmi Trash, diventati per lei una vera ossessione. Fissazione che ha anche un po' sorpreso i suoi famigliari, ma che finora non aveva destato particolare preoccupazione. Quando però il poverino cancellerà inavvertitamente la registrazione di uno di questi Show spazzatura, tanto amati dalla suocera, si scatenerà un vero putiferio che metterà in serio allarme Franco!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 agosto 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.