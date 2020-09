Un Posto Al Sole Anticipazioni 4 settembre 2020: Susanna e Niko sull'altare. Si sposeranno?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 4 settembre 2020, il grande giorno è arrivato ma le nozze verranno celebrate o Susanna scapperà dall'altare?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, il giorno delle nozze di Niko e Susanna è finalmente arrivato. Tutti sono eccitatissimi e fervono gli ultimi preparativi per il lieto evento ma andrà tutto bene? Susanna percorrerà la navata della chiesa senza ripensamenti? Intanto Serena e Leonardo avranno un duro confronto mentre Michele e Silvia capiranno cosa si nasconde dietro l'umore nero di Rossella.

Le nozze di Niko e Susanna in questa puntata di Un Posto al Sole del 4 settembre 2020

Il giorno tanto atteso è arrivato. Niko e Susanna stanno per percorrere la navata che li porterà all'altare, dove si giureranno amore eterno. Tutti sono eccitatissimi per il lieto evento e fervono gli ultimi preparativi. C'è da chiedersi però se tutto andrà per il meglio o se le cose prenderanno una brutta piega. Dopo il duro confronto con Angela, Susanna ha dovuto fare i conti con se stessa e potrebbe decidere, all'ultimo di tirarsi indietro, non più sicura dei sentimenti che prova per il Poggi. La ragazza ha infatti preso una sbandata per Eugenio e le anticipazioni di Un Posto al Sole della prossima settimana, non presagiscono nulla di buono.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena e Leonardo a confronto

Serena ha fatto una scoperta sconvolgente e come temevamo, c'entra Leonardo. La Cirillo ha scoperto infatti che l'Arena non le ha detto tutta la verità anzi, le ha nascosto dei dettagli importanti. I due avranno un duro confronto e forse stavolta Serena dovrà dare ragione a Filippo. Il Sartori l'aveva infatti avvertita che il suo nuovo compagno non fosse l'uomo adatto a stare accanto a lei ma soprattutto alla piccola Irene.

Anticipazioni Un Posto al Sole: La verità su Rossella

Rossella sta vivendo forse uno dei momenti più difficili della sua vita. La sua carriera universitaria sembra non essere più stranamente brillante e la ragazza inciampa in problematiche sempre più complicate. Michele e Silvia stanno cercando di aiutarla e le hanno addirittura proposto una soluzione: partire in Erasmus. Ora però la verità sul suo umore nero è destinata a uscire fuori. Cosa è successo alla bella Rossella?

