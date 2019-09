Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2019: una decisione di Arturo rischia di cambiare ogni cosa

Anticipazioni TV

Mentre Marina sarà costretta a fare i conti con una imprevedibile decisione di Arturo, Serena si pente del suo comportamento...

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 4 settembre 2019, ancora forti tensioni tra Marina e Alberto mentre Arturo prenderà un'imprevedibile decisione che cambierà ogni cosa. Intanto Serena e Filippo avranno un duro confronto che metterà in crisi la donna portandola a interrogarsi sul proprio comportamento. Dopo la proposta di Niko a Susanna, i due ragazzi dovranno decidere come comportarsi con il resto della famiglia. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio in onda domani su Rai 3 a partire dalle 20.45.

Alberto prenderà una decisione inaspettata, nella puntata di Un Posto al Sole del 4 settembre 2019

Lo scontro tra Marina e Alberto è sempre più accesso, il Palladini sa di avere ormai in pugno la Giordano e questo mette seriamente in crisi la signora dei Cantieri che, con ostinazione, continua a sperare di riuscire a riabilitare suo padre, speranzosa di sottrarsi al ricatto dell'avversario. Purtroppo Alberto non è l'unica preoccupazione della donna, suo padre Arturo infatti, sembra aver preso una decisione imprevedibile che cambierà ogni cosa.

Un Posto al Sole: Serena sopraffatta dal senso di colpa

Notato il disagio di Serena e la confidenza tra lei e Leonardo, Filippo ha iniziato a sospettare un legame tra i due. Questo ha spinto il Sartori ad indagare deciso a portare a galla la verità. Una verità purtroppo assai scomoda che ha creato una rottura insanabile nella coppia e che ha messo seriamente in crisi Serena, pentita del suo comportamento.

Come si comporteranno Niko e Serena dopo la proposta di matrimonio?

Niko ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua Serena, le ha infilato al dito un anello improvvisato, una guarnizione di gomma, eppure tutto è risultato credibile ed estremamente dolce. Ora i due ragazzi devono però decidere come comportarsi con il resto della famiglia...

