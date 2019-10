Un Posto al Sole Anticipazioni 4 ottobre 2019: Giulia a un bivio, arriva una proposta inaspettata!

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 4 ottobre 2019, Alex e Mia sono pronte a lasciare Palazzo Palladini mentre Giulia riceve un'importante proposta da Denis ma non sa cosa fare. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Vittorio si rassegna alla perdita di Alex nella puntata di Un Posto al Sole del 4 ottobre 2019

Alex ha deciso di dire addio a tutto quello che le ricorda o la lega a Vittorio. Non solo quindi lascerà Palazzo Palladini, ed ha già pronte le valigie, ma si è licenziata dal Vulcano. Lei e Mia traslocheranno presto nella loro vecchia casa ma questo passaggio finirà per rendere nervoso la piccola Parisi, ormai abituata alle coccole di Arianna. Vittorio invece sembra essersi rassegnato alla fine della sua storia con Alex, anche se ancora ignora che la ragazza abbia scoperto il suo tradimento.

Giulia in crisi, Denis le fa una proposta molto importante in Un Posto al Sole

Serena e Filippo non trovano pace e la loro coppia è sempre più vicina alla separazione. Se per il Sartori e la Cirillo sono tempi duri e sembra non esserci speranza, Giulia riceve una proposta importante da Denis. La Poggi, che con il compagno ha vissuto un momento di crisi profonda, sarà costretta di nuovo a prendere delle decisioni che potrebbero cambiare la sua vita fin troppo radicalmente. Michele intanto fa una richiesta particolare ad Arianna, mettendola in difficoltà.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45