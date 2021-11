Un Posto al Sole Anticipazioni 4 novembre 2021: Marina tradisce le aspettative di Roberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 4 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto è convinto che Marina partirà con lui per il salone nautico ma la Giordano non sembra per nulla convinta.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è in partenza per il salone nautico che si terrà dopo pochi giorni. Il Giordano è certo che Marina sarà la sua compagna di viaggio e il Ferri non vede l'ora di approfittare di questo momento per tornare in intimità con la sua ex compagna. Ma Marina disattenderà le sue aspettative. Per non dare alcun dispiacere a Fabrizio, la manager si dirà ancora incerta sul suo prossimo futuro. Partirà o non partirà? Intanto Silvia è sotto pressione. Michele sta facendo di tutto per riconquistarla e Giancarlo non molla la presa su di lei. La Graziani deve prendere una decisione e non può più aspettare. Intanto alla Terrazza è tutto pronto per il battesimo di Federico. Ma andrà tutto bene o Clara si troverà in difficoltà?

Marina tradisce le aspettative di Roberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 4 novembre 2021

Roberto è pronto a partire per il nuovo salone nautico che si terrà di lì a pochi giorni. Il Ferri è molto felice; avrà infatti occasione di stare in compagnia – e soli – con Marina. È infatti convinto che la Giordano non potrà mancare a questo importante evento e che di certo non si farà sfuggire l'occasione di vedere i nuovi modelli di yacht, da realizzare anche nei loro Cantieri. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le aspettative del manager verranno completamente disattese. Marina non sarà infatti per nulla certa di voler affrontare il viaggio. Non vuole infatti dispiacere in nessun modo Fabrizio, con cui le cose non stanno andando proprio lisce come l'olio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia sotto pressione

Michele è pronto a tutto per riconciliarsi con Silvia. Il Saviani non vuole perdere sua moglie e, capiti i suoi sbagli, ha deciso di mettere da parte il suo comportamento remissivo e passivo e di darsi da fare per riconquistarla. Ma dall'altra parte c'è un Giancarlo altrettanto determinato. Anche lui non ha intenzione di mollare la presa sulla sua amata. Tutto questo, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, finirà per mettere la Graziani sotto pressione. Ormai capito che non può più aspettare per prendere una decisione. Tornerà a casa dalla sua famiglia o deciderà di dare un taglio netto al suo matrimonio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il giorno del battesimo di Federico è arrivato

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che arriverà finalmente il battesimo di Federico. Nelle scorse puntate della soap abbiamo visto succedere qualsiasi cosa a causa del gran giorno del piccolo Palladini. Alberto e Clara si sono scontrati più volte, prima su chi dovesse finanziare la festa e poi su quale madrina scegliere per il loro bambino. Alla fine i due hanno trovato un accordo ma tutto potrebbe complicarsi quando meno se lo aspettano. Alla Terrazza si sono conclusi i preparativi e si attendono gli ospiti. La giornata procederà bene oppure ci saranno dei fastidiosi intoppi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 novembre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.