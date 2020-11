Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 4 novembre 2020, vedremo che Serena deciderà di dichiarare i suoi sentimenti a Filippo in partenza per Tenerife ma qualcosa glielo impedirà.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo sta per partire per Tenerife e Serena si decide a rivelargli finalmente i suoi sentimenti. Purtroppo però anche stavolta il destino remerà contro la coppia e rischierà di mandare a monte i piani della Cirillo. Alex e Patrizio tornano a litigare mentre Silvia è sempre più turbata dall'aggressione. Alberto, ormai in bancarotta, riduce le proprie ambizioni e accetta di lavorare per una storica amica di famiglia.

Serena pronta rivelare i suoi sentimenti a Filippo in questa puntata di Un Posto al Sole del 4 novembre 2020

Tra Serena e Filippo le cose stanno andando decisamente meglio! I due ex coniugi hanno recuperato la loro antica serenità e la Cirillo, dopo aver perso il bambino, ha trovato consolazione nel suo ex marito, allontanando definitivamente Leonardo dalla sua vita. Filippo ha però deciso di tornare a Tenerife dove lo aspettano altri mesi di lavoro per il chartering. Serena, temendo di perderlo per sempre, si decide a confessargli i suoi sentimenti e di tentare il tutto e per tutto, per tornare insieme. Purtroppo però anche stavolta il destino remerà contro la coppia Sartori – Cirillo, costringendo quest'ultima a rimandare l'ora della verità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alex e Patrizio, ricomincia la guerra

Il Vulcano torna a tremare. Dopo un periodo di pace apparente, Alex e Patrizio tornano a scontrarsi sulla gerarchia interna al Caffè. La Parisi non ha dimenticato l'atteggiamento dispotico del giovane chef e non intende certo lasciargliela passare liscia. Stavolta è decisa a far valere le sue ragioni! Intanto Silvia custodisce un terribile segreto. La Graziani manifesta in modo molto evidente di non aver assorbito lo shock dell'aggressione e il suo comportamento rischia di mettere a rischio la sua relazione con Michele.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto accetta la proposta di Barbara Filangeri

Nelle trame di Un Posto al Sole ha fatto la sua comparsa un nuovo personaggio: Barbara Filangeri. La donna è una vecchia amica della famiglia Palladini ed è lei ad avere chiamato Alberto, per proporgli un nuovo lavoro. L'avvocato, ormai in bancarotta e impossibilitato a far fronte alle sue spese, decide di accettare il suo aiuto e di lavorare per lei. Ma questo "salvataggio" quanto costerà caro al Palladini?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 novembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.