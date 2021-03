Un Posto al Sole Anticipazioni 4 marzo 2021: Clara tra le braccia di Patrizio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara è di nuovo ai ferri corti con Alberto. Per trovare consolazione chiama Patrizio. I due, tra cui è scoccato un bacio, si ritroveranno pericolosamente vicini. Franco è molto felice che suo figlio Nunzio sia ormai fuori dai guai mentre Guido e Mariella cercheranno di mettere un freno a Bice. Purtroppo la Cerruti ha già combinato un vero pasticcio e Bruno sembra volersi vendicare. Il dottore infatti comincia a trattare male Salvatore.

Clara tra le braccia di Patrizio in questa puntata di Un Posto al Sole del 4 marzo 2021

Tra Clara e Alberto è ormai scontro aperto. Dopo la Curcio ha dichiarato guerra a Barbara, il Palladini ha preso le distanze dalla sua compagna, non sostenendola in nessuna sua decisione. Alberto ha preferito non avere problemi con la Filangeri ma così facendo sta mandando a monte la sua relazione con la madre di Federico. Clara si sente impotente. Non ha più frecce al suo arco e decide di chiedere aiuto all'unica persona che è stata in grado – negli ultimi tempi – di darle conforto. La ragazza chiama Patrizio per poter stare un po' con lui e il ragazzo – ancora sconvolto dal loro bacio, non confessato a Rossella – le corre incontro. I due ragazzi si troveranno di nuovo fin troppo vicini. La situazione si fa sempre più pericolosa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio è fuori pericolo!

Franco si è indebitato con Roberto per salvare Nunzio. La decisione del Boschi è stata una scelta obbligata. Nessuno, se non il Ferri, poteva fornire una tale somma di denaro. Superfranco è consapevole di dover restituire il favore molto presto ma per ora è felice del fatto che suo figlio sia salvo. Dovrà rivedere qualche suo piano e rinunciare, per il momento, a raggiungere Angela a Venezia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno pensare che Franco dovrà presto rimboccarsi le maniche ma ancora purtroppo non abbiamo i dettagli su che cosa impegnerà il supereroe di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Salvatore in difficoltà a causa di Bice

Guido e Mariella sono sconvolti. Bice ha combinato un vero guaio durante la cena con Morgana e Bruno. Ora Salvatore ne sta pagando le conseguenze. Sarti ha cominciato a trattarlo molto male e ad allontanarlo. Per il povero Cerruti si prospetta un bruttissimo periodo ma i coniugi Del Bue non rimarranno con le mani in mano. Consapevoli del fatto che il loro amico è profondamente innamorato del dottore, cercheranno di trovare un modo per aiutarlo e per mettere un freno all'irruenza di Bice, sempre più fuori controllo.

