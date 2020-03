Un Posto al Sole Anticipazioni 4 marzo 2020: Tutti contro Alberto!

Anticipazioni TV

Mentre la storia tra Serena e Filippo volge pian piano alla fine, Alberto si trova ad affrontare una guerra senza esclusione di colpi contro gli inquilini di Palazzo Palladini.

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 4 marzo 2020, la presenza di Leonardo nella vita di Serena causerà l'ennesimo contrasto tra Filippo e la moglie, sarà il punto di non ritorno per la coppia? Niko nel frattempo, manifesta il desiderio di acquistare l'auto di Alberto, ma sa che così facendo andrà contro i suoi genitori e Susanna. Raffaele chiederà a mastro Peppe di ignorare le richieste dell'avvocato Palladini e di dedicarsi unicamente ai lavori di ristrutturazione delle cantine. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap napoletana per l'episodio in onda su Rai3 a partire dalle 20.45.

Nuovo scontro tra Filippo e Serena, nella puntata di Un Posto al Sole del 4 marzo 2020

La rottura tra Filippo e Serena sembra ormai insanabile, dopo il tradimento del Sartori, la ragazza si è infatti ravvicinata a Leonardo che innamorato di lei sta sfruttando ogni freccia al suo arco per cercare di riconquistarla e strapparla definitivamente al suo avversario in amore. Dopo un periodo di inconsolabile tristezza, anche Filippo sembra però pronto a ricominciare, la nuova skipper assunta da Roberto sembra infatti aver fatto breccia nel suo cuore. Purtroppo questo momento di spensieratezza verrà presto turbato tra un nuovo scontro con Serena. La storia sarà ormai definitivamente giunta al capolinea?

Un Posto al Sole: Niko vuole aiutare Alberto ma teme di fare uno sgarbo ai suoi genitori e Susanna

Alberto naviga in cattive acque, la situazione economica dell'avvocato Palladini è disastrosa e anche piccoli aiuti possono risultare provvidenziali. Quello di Niko per esempio, che sta riflettendo di acquistare l'auto di Alberto. Nonostante si tratti di un buon affare, il ragazzo è però molto combattuto, la decisione potrebbe essere causa di scontro con i suoi genitori e Susanna.

Un Posto al Sole: Raffaele ordina a mastro Peppe di ignorare le richieste di Alberto

A sabotare il Palladini vedremo anche Raffaele. Il portiere si sta impegnano affinché il lavori di ristrutturazione delle cantine vadano a buon fine nel minore tempo possibile così da garantire un alloggio a Patrizio e Vittorio. Le richieste di Alberto rischiano però di distogliere mastro Peppe dal suo importante compito, ed è per questo che il Giordano imporrà all'uomo di portare a termine il lavoro commissionato ignorando gli ordini di Alberto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.