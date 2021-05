Un Posto al Sole Anticipazioni 4 maggio 2021: Franco e Roberto a un bivio...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco continua le sue indagini su Abbate ma le cose potrebbero andare molto male per super Boschi. Intanto Roberto si deve districare tra mille problemi e Lara tenta di supportarlo senza successo. Patrizio invece capisce di dover fare chiarezza nel suo cuore ma per il giovane non è certo facile rassegnarsi all'idea di aver perso sia Clara che Rossella.

Franco e Roberto a un bivio. I due rischiano grosso nella puntata di Un Posto al Sole del 4 maggio 2021

I Cantieri stanno vivendo uno dei momenti più complicati dalla loro fondazione. Nonostante la dura opposizione di Roberto – spaventato dalla chiusura della sua azienda – Franco continua le sue indagini su Pietro Abbate. Ma il Boschi rischia grosso! Una scoperta sconvolgente ha infatti aperto una pista pericolosa ma che, secondo superfranco, potrebbe essere risolutiva. Il segreto dell'Abbate sta per essere rivelato ma Franco potrebbe pagare a caro prezzo il suo ficcanasare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che le indagini che l'ex pugile sta conducendo privatamente, si ripercuoteranno sulla sua famiglia. Franco dovrà quindi decidere se continuare oppure abbandonare la sua missione, ormai diventata un suo chiodo fisso. Intanto Roberto tenta di destreggiarsi tra i mille problemi sorti dopo la convocazione in Commissariato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara tenta di supportare Roberto

Roberto ha deciso di non cedere ai ricatti di Abbate e nonostante la brutta figura fatta con il suo cliente, il Ferri non ha gettato la spugna. I Cantieri non chiuderanno, nemmeno per un giorno. Il manager sta tenendo duro ma le cose sono davvero molto complicate. Lara tenta di stargli accanto ma stavolta del terribile Ferri rimane solo un'ombra sbiadita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la situazione non sarà di facile risoluzione. Sia Roberto che Franco dovranno combattere ancora a lungo per liberarsi degli spauracchi dei Flegrei?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio in difficoltà

A Palazzo Palladini non mancano le “tragedie”. Renato, dopo diverse ore di strizza, è riuscito finalmente a trovare la sua valigia contenente i regali. Tutto questo senza che Raffaele si accorgesse di niente. Patrizio invece, dopo aver capito di aver fatto degli errori irreparabili con Rossella e di non aver alcuna chance con Clara, deve fare i conti con se stesso. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano dovrà fare ordine nella sua testa e nel suo cuore mentre Vittorio, il suo amico e coinquilino, sta vivendo dei momenti di panico per via del ritorno di Speranza. L'unico a essere felice in questo momento è Samuel. L'aiuto chef è infatti ormai completamente stregato dal fascino della giovane Altieri e intende conquistarla!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.