Un Posto al Sole Anticipazioni 4 giugno 2021: Lara fa una mossa falsa. Roberto l'ha in pugno...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Lara cerca di sedurre Roberto per strappargli qualche informazione riguardo alla strategia pensata con Marina. Ferri però potrebbe scoprire il suo piano e le cose, per la Martinelli, si complicherebbero per sempre! Silvia è ormai rassegnata a non avere più le attenzioni che desidera da Michele. Questo pensiero mette ancora più in luce gli atteggiamenti romantici di Giancarlo. La Graziani riflette su quanto sia importante in questo momento la vicinanza del ragazzo. Intanto Renato potrebbe avere le prove dell'inoperosità di Raffaele ma questa mossa per scoprire il Giordano, potrebbe creargli non pochi problemi.

Lara sta facendo il doppio gioco mentre tra Marina e Roberto ci sono scintille. La Marinelli ha capito di doversi giocare il tutto per tutto per mettere ko la sua rivale e non perdere terreno né con Ferri né con i Cantieri. Per questo si è alleata con Abbate e sembra proprio che con Pietro le cose vadano benissimo. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto, insospettito dallo strano comportamento di Lara e dai suoi tentativi di seduzione, si metterà in allarme e comincerà a seguirla. La manager rischia grosso ed è quasi certo che finirà vittima della terribile vendetta dell'unico, indiscusso e indiscutibile capo dei Flegrei!

Michele non ha proprio capito quanto Silvia abbia bisogno delle sue attenzioni e continua a non dare peso alle richieste della moglie. La Graziani sta per gettare la spugna. Ormai non sa più come fare per spronare il compagno a lasciar andare i suoi problemi e a lasciarsi coccolare dalla famiglia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, a causa della distanza ormai creatasi tra i due, Silvia comincerà a guardare Giancarlo con occhi diversi. La sua compagnia è davvero molto importante per lei in questo momento e non può fare a meno di pensare di avere una grande complicità con il suo nuovo e affezionato cliente.

Renato contro Raffaele, la sfida continua! Il Poggi ha trovato un modo ingegnosissimo per stanare il suo amico e dimostrare a tutti quanto il Giordano sia uno scansafatiche. Il drone di Jimmy ha proprio fatto al caso suo ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose potrebbero prendere delle pieghe leggermente diverse da quanto si pensasse. Renato troverà sì le prove che cercava ma tutto questo suo piano gli si potrebbe ritorcersi contro!

