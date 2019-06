Un Posto al Sole Anticipazioni 4 giugno 2019: Alex nuova inquilina della Terrazza?

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 4 giugno 2019, Marina continua nel suo piano contro Alberto ma Clara ha dei ripensamenti e questo potrebbe mettere a rischio tutto. Alex scopre che alla Terrazza c’è una stanza libera, che risolverebbe i suoi problemi a lavoro mentre tra Cerruti e Michele scoppia un divertente malinteso. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell’episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Clara abbandona Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 4 giugno 2019

Marina deve riuscire a mettere fuori gioco Alberto, padrone ormai dei Cantieri. Per questo ha approfittato della gelosia di Clara per allearsi con lei. Purtroppo però la cameriera sembra avere dei ripensamenti e la Giordano potrebbe passare dei guai. Riuscirà a mettere fuori gioco il suo rivale o il Palladini riuscirà nel suo intento di tenere in scacco tutte e due le donne?

Alex nuova inquilina della Terrazza?

I problemi di lavoro di Alex potrebbero finalmente risolversi. La ragazza rischia il licenziamento per i ritardi ma scopre che alla Terrazza c’è una stanza libera. La Parisi dovrà aspettare che la sua richiesta passi al vaglio degli abitanti di Palazzo Palladini che potrebbero rifiutare di accettarla tra loro. Cerruti invece decide di incontrare Michele per chiedergli di fare da padrino a Lorenzo. Il loro incontro però si trasformerà in un grosso e divertente equivoco.