Un Posto al Sole Anticipazioni 4 gennaio 2021: Fabrizio in ospedale. Marina teme per la sua vita!

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 4 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 vediamo che Marina è in pena per Fabrizio, ricoverato in ospedale.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45, il piano di Ferri è venuto a galla e le conseguenze sono tragiche. Marina è in pena per le sorti del suo Fabrizio, ricoverato in ospedale. Roberto si ritrova, suo malgrado, a fare i conti con la distanza – forse incolmabile – tra lui e la Giordano mentre Filippo e Serena, venuti a conoscenza di quanto successo, sono sconvolti. I due si rendono conto che Roberto ha superato ogni limite pur di vincere la sua battaglia contro Marina. Intanto Bianca riceve un bel regalo: un boomerang. La piccola combinerà dei veri guai con questo suo nuovo giocattolo.

Fabrizio in ospedale. Marina teme per la sua vita! Nella puntata di Un Posto al Sole del 4 gennaio 2021

Il piano di Roberto ha avuto conseguenze tragiche! Marina ha scoperto che dietro a tutti i guai dei Cantieri c'è la mano del suo ex marito. È un duro colpo da superare. Ferri e Lara hanno fatto precipitare l'azienda in un baratro senza ritorno e questo solo per sete di vendetta. Le cose si sono messe malissimo per la Giordano e per Fabrizio. Ma a pagare il prezzo più alto è il Rosato! È lui a essere finito in ospedale in condizioni critiche. La manager è al suo capezzale, in pena per la sua sorte e furiosa come non mai contro Roberto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto preso dai sensi di colpa?

Roberto ha raggiunto il suo obiettivo: distruggere Fabrizio. Ma le cose sembrano sfuggirgli di mano. Non è infatti ancora ben chiara la sua posizione nei confronti di Marina. Sin dall'inizio dell'affare Menkov, l'atteggiamento di Roberto nei confronti di Marina, è stato ambiguo. E ora le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che dovrà fare i conti con uno squarcio profondo, quasi insanabile, tra lui e la sua ex moglie. Che Roberto cominci ad avere dei sensi di colpa per quello che ha fatto? E Lara che ruolo ha in questo momento nella sua vita?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un regalo per Bianca

Quanto successo ai Cantieri, a Marina e a Fabrizio ha avuto delle conseguenze tragiche per tutta la famiglia Ferri! Filippo e Serena devono constatare che, nonostante gli anni, Roberto non ha perso il vizio di rovinare la vita alla Giordano. La guerra tra i due manager non ha mai fine e il Sartori deve arrendersi al fatto che suo padre, ancora una volta, ha superato ogni limite per vincere la sua guerra personale contro l'ex moglie. Quel che è peggio è che teme di finire coinvolto nella valanga causata da Roberto e con lui verrebbe sepolta anche Serena. Intanto Bianca riceve un bel regalo: un boomerang. Un piccolo dono per far tornare il sorriso alla bambina, triste per l'assenza dei suoi genitori per Natale. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la piccola combinerà un vero e proprio disastro con il suo nuovo giocattolo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.