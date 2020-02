Un Posto al Sole Anticipazioni 4 febbraio 2020: Roberto, in pena per Filippo, va a parlare con Serena

Anticipazioni TV

Leonardo e Serena sono sempre più vicini e Roberto preoccupato decide di intervenire, intanto Andrea e Arianna hanno una spinosa questione da affrontare.

Nella puntata di Un Posto al Sole di martedì 4 febbraio 2020, mentre Serena, al B&B, vive con Leonardo un innocente momento di leggerezza, Roberto, stanco di vedere il figlio in crisi, decide di forzare la mano andando a parlare con la ragazza. Costretto a vedere Fabrizio per lavoro, Marina mantiene le distanze, ma per entrambi è difficile. Tornato da Londra, Andrea affronta con Arianna un difficile confronto. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni sull'episodio in onda su Rai 3 a partire dalle 20.45.

Filippo geloso di Leonardo e Serena, nella puntata di Un Posto al Sole del 4 febbraio 2020

L'incontro con Leonardo ha riaperto una vecchia ferita e Filippo è in preda alla gelosia più cieca. Serena sta cercando in tutti i modi di preservare la serenità familiare rimasta e molto precaria. Il suo intento è quello di proteggere Irene, già fortemente scossa dalla situazione che si è creata tra i suoi genitori. Ma l'Arena è tornato alla carica con lei, deciso a conquistarla. I due si sono incontrati al B&B dove hanno vissuto un momento di piacevole spensieratezza, ma Roberto, teso per il figlio, ha deciso di intervenire con lo scopo di ammonire la nuora.

Un Posto al Sole: La convivenza tra Marina e Fabrizio si fa sempre più complicata

Dopo aver scoperto tutta la verità su Fabrizio e aver chiuso, Marina mal sopporta la presenza del Rosato a lavoro. Il rampollo ha infatti acquisito alcune quote dei Cantieri, nel tentativo di dare una mano alla Giordano, in crisi a causa di un'azienda rivale molto agguerrita. La donna cerca di mantenere le distanze a tutti costi, ma è chiaro che la situazione non è affatto semplice da gestire.

Un Posto al Sole: Arianna e Andrea hanno un duro confronto

Arianna ha ricevuto la visita inaspettata di Andrea. I due, lontani da un po', vivono una notte di rinnovata passione. Purtroppo però, dopo il momento di intimità, sono costretti a confrontarsi su una spinosa questione: l'affidamento, ottenuto proprio quando Andrea ha deciso di abbandonare definitivamente la città.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.