Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2020: Niko rischia di perdere Jimmy...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 4 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Angela e Franco hanno deciso di partire e sono pronti a lasciare Palazzo Palladini alla volta della Nuova Zelanda. Il rapporto tra Niko e Jimmy è sempre più a rischio mentre Rossella è felice di aver ritrovato Patrizio al suo fianco. Il ragazzo è però tormentato dal pensiero di Ilaria e questo rischia di mandare a monte tutti gli sforzi fatti con la Graziani. Sergio stenta a credere che sua moglie Bice possa avere una relazione con Cotugno ma presto dovrà cambiare idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela e Franco in partenza per la Nuova Zelanda

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto come Franco abbia ricevuto delle brutte notizie. Il Boschi ha appreso con dolore che sua madre deve essere operata d'urgenza al cuore. Con sua moglie Angela ha riflettuto sul da farsi e, dopo un lungo ragionare, ha deciso di partire per Nuova Zelanda – dove Maria si è trasferita – per assistere la donna in questo delicato momento. Bianca è molto spaventata di non avere più accanto i suoi genitori ma i suoi nonni le promettono che tutto si risolverà per il meglio e che Franco e Angela torneranno molto presto.

Niko mette a rischio il rapporto con suo figlio in questa puntata di Un Posto al Sole del 4 dicembre 2020

Niko è ormai fuori controllo. Nessuno riesce a mettere un freno ai colpi di testa del giovane Poggi. Come era prevedibile, a fare le spese di questo comportamento oltre gli schemi, è Jimmy. Il bambino soffre molto per le continue assenze – soprattutto affettive – del padre e sente pure la nostalgia di Susanna, per lui divenuta una figura materna. Niko rischia dunque di mettere a rischio il rapporto con suo figlio. Un vero peccato visto la grande unione che li lega sin da quanto l'avvocato scoprì di diventare padre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio tormentato dal pensiero di Ilaria

Rossella è molto felice di aver recuperato il suo rapporto con Patrizio e spera che le cose vadano sempre meglio tra lei e il suo fidanzato. Ma il Giordano nasconde un segreto: è stato con Ilaria. Per questo motivo non riesce a togliersi dalla mente la ragazza, spaventato che Ross lo venga a scoprire. Dovrà decidere in fretta se raccontare lui, personalmente, la verità alla ragazza oppure riuscire a nasconderla per sempre. Intanto Sergio Massaro ha scoperto che Bice ha una relazione con Cotugno. L'uomo non riesce a crederci e vuole vederci più chiaro. Alla fine scopre che tutto corrisponde a verità e ne rimarrà profondamente scosso.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.