Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2019: Clara pronta denunciare Alberto. Il Palladini torna in carcere?

Angela e Giulia spingono Clara a denunciare Alberto mentre Diego sembra propenso ad accettare il denaro di Aldo e a patteggiare.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 4 dicembre 2019 – Diego è tentato di accettare la proposta di Leone, in cambio dei soldi promessi. Alberto invece rischia grosso: Giulia e Angela cercano di convincere Clara a denunciare Alberto. Marina intanto arriva a casa Rosato. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Diego in bilico, i soldi o la libertà? ecco la trama dell'episodio di Un Posto al Sole del 4 dicembre 2019

Diego ha lottato per riconquistare la sua libertà ma Aldo è un avversario che non lascia nulla al caso. Il Leone, pur di proteggere suo figlio, ha cercato di corrompere il Giordano, offrendogli una grossa somma di denaro per patteggiare. E Diego sembra davvero pensare all'ipotesi di presentarsi all'udienza e confessare – ancora una volta – di aver investito lui l'avvocato. Nella mente del ragazzo c'è infatti la voglia di ricominciare, lontano da casa e magari all'estero grazie al denaro ricevuto in cambio della sua “onestà”.

Un Posto al Sole: Clara pronta a denunciare Alberto

L'incontro fatidico tra Marina e Sebastiano è ormai giunto ma per la Giordano sarà una vera delusione. Lo zio di Fabrizio non nasconde il suo sdegno nel conoscere la compagna del nipote, figlia di Arturo Addenzio – l'uomo che per anni lui e la sua famiglia hanno usato come capro espiatorio per nascondere il loro segreto. Giulia e Angela intanto sono sconvolte. Clara ha raccontato loro di come Alberto abbia abusato di lei, licenziandola per aver rifiutato di concedersi sessualmente a Cipriani. Madre e figlia consiglieranno alla ragazza di denunciare il Palladini, che potrebbe quindi tornare in carcere...stavolta davvero colpevole.

