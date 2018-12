Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2018

Nella puntata di Un Posto al Sole di martedì 4 dicembre 2018, Niko e Susanna cercano di convincere Adela a riprendere in mano la ristrutturazione di casa Poggi mentre Roberto dovrà affrontare una decisione difficile situazione a casa. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Il Natale sta arrivando e come da tradizione a Palazzo Palladini ci si prepara alle festività. Paolo si accinge ad allestire il presepe ma anche stavolta non filerà tutto liscio. Qualcuno sembra volergli mettere i bastoni tra le ruote.

Niko e Susanna spingono Adele a riprendere il suo lavoro in questa puntata di Un Posto al Sole del 4 dicembre 2018

Adele ha lasciato il suo lavoro a casa Poggi ma Niko e Susanna tentano in tutti i modi di convincerla a riprendere in mano la ristrutturazione. Questa proposta avrà però delle conseguenze nefaste sulla sua vita, visto l’odio profondo che lega Manlio e Renato. Adele sembra essere completamente soggiogata dal marito, che già una volta si è dimostrato un uomo violento.

Nuovi guai per Roberto

Roberto ha riportato Vera in clinica ma purtroppo i suoi problemi non sono finiti. Al suo ritorno a Napoli lo aspetta infatti una situazione difficile in casa, che lo metterà faccia a faccia con le sue paure. Cosa sarà successo? Situazione complicata anche per Alberto. Il Palladini si è ritrovato da solo ad affrontare la pesante accusa di aver ucciso Veronica Viscardi. Abbandonato anche da Valerio, ormai consapevole che ad assassinare sua sorella è stata Vera, continua ad affrontare un tremendo processo.

