Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Susanna, malgrado appaia ancora turbata da Eugenio, si sforza di rassicurare Niko. Nel frattempo, Mariella e Guido accetteranno di aiutare Massaro a riconquistare Bice?

Susanna turbata dai sentimenti che nutre per Eugenio, nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3

Susanna deve fare i conti con i propri sentimenti, è ormai chiaro infatti quello che nutre per Eugenio e nonostante tenti di rassicurare Niko e se stessa, è profondamente turbata. Il rapporto tra lei ed Eugenio non sembra andare oltre la semplice collaborazione, eppure Niko si è accorto che qualcosa non va nella sua fidanzata. Il Poggi realizza infatti che la Picardi non è più propensa a fare il grande passo. Ignaro però dell'infatuazione della fidanzata per Eugenio, Niko pretende delle risposte, delle sensate motivazioni che spieghino cosa ha spinto Susanna a fare un passo indietro...

Un Posto al Sole: Guido e Mariella interrotti la prima notte di nozze!

Nel frattempo i poveri Guido e Mariella, novelli sposi si sono trovati a fare i conti con una visita inaspettata che ha mandato a monte la loro prima notte di nozze. Un loro amico ha chiesto aiuto ma la faccenda in cui si è cacciato si è rivelata fin troppo complicata! Stiamo ovviamente parlando di Massaro e dei suoi problemi con Bice.

Guido e Mariella accetteranno di aiutare Sergio?

La vendetta di Bice contro Sergio si è consuma inesorabile. Solo l'intervento di Guido e Mariella potrà riportare la pace tra i due. Ma i neo sposi accetteranno di aiutare Massaro? Anticipazioni rivelano che loro malgrado, la coppia cercherà di far rappacificare Sergio e Bice, indirizzando la rabbia della donna verso una terza persona...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 agosto 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.