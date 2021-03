Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 31 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è preoccupato per la situazione ai Cantieri. Il Ferri decide quindi di contattare l'unica e sola che, secondo lui, potrebbe davvero risolvere le cose: Marina. La Giordano, ormai lontana da Napoli da diverso tempo, non ha intenzione di aiutare il suo antico amante. È per colpa sua che lei e Fabrizio hanno perso i Flegrei e hanno dovuto lasciato di fretta la città. Intanto si avvicina il giorno del compleanno di Clara. Questa potrebbe essere l'occasione per un ravvicinamento tra lei e Alberto ma Barbara ha ben altro in mente. La Filangeri non ha certo intenzione di lasciare che il “suo Palladini” si riappacifichi con la sua famiglia e farà di tutto per rovinare le cose... irrimediabilmente. Filippo e Serena si sono convinti a tentare il tutto e per tutto. I due hanno così fatto la valigie e sono partiti per Milano, speranzosi di trovare in fretta una soluzione o un escamotage per i gravi problemi di salute del Sartori.

Roberto chiama in soccorso Marina, nella puntata di Un Posto al Sole del 31 marzo 2021

La situazione ai Cantieri sta diventando davvero molto pesante. La presenza di Franco in azienda ha sortito uno strano effetto. Gli operai non hanno per nulla gradito la presenza di un estraneo tra i corridoi e superfranco ha già affrontato i primi problemi. Roberto è sempre più in ansia per l'incolumità dei Flegrei ma spera che una chiamata salvi il salvabile. Il Ferri si metterà in contatto con Marina, l'unica in grado di dargli dei preziosi consigli e forse disposta a correre in soccorso della sua amata azienda nautica. Ma la Giordano ha un due di picche nella manica. La Lady di Un Posto al Sole, non ha intenzione di perdonare facilmente il suo ex amante e sicuramente non correrà in suo aiuto, come in altre occasioni. Ormai lontana da Napoli, Marina sembra essersi rifatta una vita ma le Anticipazioni della soap potrebbero sempre riservarci delle sorprese.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Il compleanno di Clara salverà la relazione tra la Curcio e Il Palladini?

Clara e Alberto sono sempre più lontani. Dopo che la Curcio ha scoperto la relazione tra il Palladini e Barbara, le cose sono precipitate molto velocemente. Clara è finita tra le braccia di Patrizio ma il Giordano sembra non essere riuscito a farle dimenticare il suo compagno. E per questo che il suo compleanno sembra la giusta occasione per una riconciliazione. Ma Barbara ha ben altro in mente. La Filangeri ha tutte le intenzioni di impedire che il suo pupillo torni a casa dalla sua compagna e da suo figlio. Lui dovrà stare al suo fianco, costi quel che costi. E il prezzo da pagare per il piano dell'astuta e subdola manager sarà davvero alto. Le cose non torneranno più come prima... purtroppo o per fortuna.

Un Posto al Sole Anticipazioni : Filippo e Serena partono per Milano

Serena e Filippo sono costretti a prendere una decisione molto difficile. La Cirillo ha convinto suo marito a tentare il tutto e per tutto. Convinti che un altro consulto possa dar loro speranza, i due sono partiti per Milano, lasciando Irene alle cure dei suoi nonni. La famiglia Sartori è costretta nuovamente ad affrontare una prova molto dura, che rischia di oscurare la felicità per il bimbo in arrivo. Ma Serena è convinta che questa sia la strada giusta e la seguirà costi quel che costi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono ancora avvolte in una nebulosa. Filippo guarirà dalla malattia che lo sta lentamente indebolendo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.