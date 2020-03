Un Posto al Sole Anticipazioni 31 marzo 2020: Ecco perché Giulia non vuole la cagnolina alla Terrazza

Anticipazioni TV

Giulia svela finalmente il perché della sua avversione per la cucciola portata a casa da Bianca.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani - martedì 31 marzo 2020 – Viola trova sempre più difficile stare lontano da Eugenio in un momento così delicato e ha paura che la sua famiglia sia in pericolo. Intanto Giulia mette i paletti con Angela e Franco sulla questione della cagnolina. Finalmente però si scoprirà il motivo per cui la Poggi ha così tanta avversione per la bestiolina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Viola sempre più spaventata dai Tregara nella puntata di Un Posto al Sole del 31 marzo 2020

Eugenio continua a indagare sul clan dei Tregara e in particolare su Mariano. Così facendo si sta mettendo nei guai e rischia di mettere in pericolo anche tutta la sua famiglia. Viola per prima risente di questa situazione; lontana dal marito trova difficile gestire la situazione e teme che Ornella e Raffaele possano andarci di mezzo. Niko e Susanna aiutano il Nicotera facendo quanto in loro potere e le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tenteranno di coinvolgere un loro assistito nella lotta contro il clan.

Un Posto al Sole anticipazioni: Ecco perché Giulia rifiuta la cagnolina

Nelle puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto Bianca portare a casa una cagnolina. Giulia, diversamente da quanto ci saremmo aspettati, non è stata per nulla contenta di accoglierla alla Terrazza ma qualcosa sembra essere cambiato. Ebbene sì, la Poggi si sta affezionando alla bestiola ma è ha ancora qualche remora contro di lei e si affretta a fare il punto della situazione con Angela e Franco, svelando il perché della sua avversione per la cucciola.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.