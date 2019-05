Un Posto al Sole Anticipazioni 31 maggio 2019: Alberto deruba Roberto Ferri

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 31 maggio 2019, Raffaele e Ornella si impegnano ad aiutare Patrizio mentre Marina cerca di arginare Alberto, deciso a sfruttare a suo piacimento l'idea di Roberto del chartering turistico. Intanto tra Filippo e Serena c'è ancora qualche motivo di tensione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Genitori apprensivi in questa puntata di Un Posto al Sole del 31 maggio 2019

Raffaele e Ornella hanno scoperto la verità: che Patrizio si droga. Il ragazzo – dipendente da anfetamine – ha mostrato i chiari segni di una crisi d'astinenza e i suoi genitori, preoccupati, sono dovuti intervenitre. I due si impegneranno per fornire al loro "bambino" tutto l'aiuto necessario affinché esca da questo tunnel. Intanto Rossella non molla: vuole recuperare almeno un rapporto d'amicizia con il Giordano ma così non fa altro che peggiorare le cose.

Alberto ruba l'idea imprenditoriale di Ferri

Roberto ha lasciato Marina sola a gestire la loro azienda ma le ha comunque proposto di ampliare il mercato dei Cantieri con il chartering turistico. Alberto ruba l'idea a Ferri e Marina sarà così costretta a intervenire per arginare le azioni del Palladini mentre tra Filippo e Serena tornerà qualche motivo di tensione. Non migliore la situazione a casa di Cerruti, dopo che il vigile racconta a Mariella del suo ultimo incontro galante. Che questo possa far cambiare qualcosa nella scelta – ardua – del padrino di Lorenzo?

