Un Posto al Sole Anticipazioni 31 luglio 2020: Mariella e Guido sposi!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 31 luglio 2020.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 31 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Bice mette a segno la sua vendetta contro Patty e Sergio mentre Mariella e Guido sono finalmente marito e moglie! I due, festeggiati da parenti e amici, realizzano il loro sogno. Intanto tra Susanna ed Eugenio c'è un faccia a faccia dall'esito imprevisto mentre Ornella supporta Rossella, che deve affrontare un esame.

Mariella e Guido finalmente sposi in questa puntata di Un Posto al Sole del 31 luglio 2020

I sogni a volte si realizzano e nonostante il pericolo del matrimonio a rischio, Guido e Mariella sono riusciti a coronare il loro amore, diventando marito e moglie. Le nozze sono finalmente state celebrate e nessun imprevisto lo ha alla fine impedito. I due possono godersi la festa con il sorriso sulle labbra e felici di essere riusciti a organizzare un bel ricevimento sulla terrazza di Palazzo Palladini. Intanto Bice gongola! La su vendetta contro l'acerrima nemica Patty e contro Sergio si consuma inesorabile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna ed Eugenio faccia a faccia

Tra Susanna ed Eugenio è amore oppure no? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra i due ci sarà un faccia a faccia dall'esito imprevisto. Potrebbe quindi scoppiare la passione oppure il Nicotera potrebbe spezzare il cuore della bella Picardi e rivelarle che il loro è un semplice rapporto professionale. I fans di Viola di certo sperano in questo mentre Alberto freme all'idea di poter utilizzare la loro relazione clandestina per liberarsi dell'insistenza del magistrato e salvarsi dall'ira di Tregara.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella in difficoltà

Ornella supporta Rossella che deve affrontare un esame universitario in apparenza semplice. In realtà la prova si rivelerà più difficile del previsto. La ragazza dovrà dunque rimboccarsi le maniche e forse la discussione avuta con sua madre potrebbe risultarle utile. Silvia ha infatti “rimproverato” la figlia di non essere ancora decisa a spiccare il volo e l'ha spronata a rendersi più indipendente.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.