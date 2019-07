Un Posto al Sole Anticipazioni 31 luglio 2019: Inizia il processo Picardi

Anticipazioni TV

Ha inizio il processo Picardi e Susanna e Adele sono pronte ad affrontare ancora una volta, un dramma familiare.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 31 luglio 2019, mentre l'avvocato Leone non dà grandi speranze a Marina per la revisione del processo ad Arturo, in un'altra aula del tribunale ha inizio il processo Picardi. Tutte le persone coinvolte lo affrontano con ansia e timore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Marina non demorde in questa puntata di Un Posto al Sole del 31 luglio 2019

Marina non ha nessuna intenzione di demordere e vuole a tutti i costi scagionare suo padre dall'ingiusta accusa, mossagli tempo prima. La Giordano si è rivolta al migliore ma l'avvocato Leone non sembra molto ottimista. Per lui infatti non sarà così semplice la revisione del processo contro Arturo ma Marina – come previsto – non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo papà appena ritrovato. Sono stati troppi gli anni passati separati ed è venuto il momento di mettere la parola fine alla loro distanza.

Inizia il processo contro Manlio Picardi in Un Posto al Sole

Susanna e Adele sono molto tese. Il processo contro Manlio sta per iniziare e madre e figlia si troveranno presto a testimoniare contro il loro caro. Oltre a loro, tutte le persone coinvolte – in primis Giulia e Franco – varcano la porta dell'aula con un misto di ansia e timore. Dovranno rivivere l'incubo delle violenze e del sequestro a Palazzo Palladini, quando Manlio perse completamente il controllo. Intanto Alex deve ancora studiare un modo per affrontare la nuova vita alla Terrazza insieme a sua sorella Mia. La decisione della loro mamma, ha messo in crisi le sorelle Parisi.

