Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2020: Serena vacilla! Leonardo coglie nel segno

Leonardo fa a Serena una proposta che la fa vacillare. Angela scopre dell'aggressione della Gagliardi a Franco, fuori dalla scuola.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 31 gennaio 2020 – Serena è in seria difficoltà. Una proposta di Leonardo rischia di mettere in crisi la precaria armonia familiare tra lei, Filippo e la piccola Irene. Angela invece scopre cosa ha combinato la maestra Gagliardi e che quanto accaduto fuori dalla scuola, avrà dei risvolti inaspettati. Arianna è invece tentata di andare a sentire Samuel, ingaggiato per un concerto, ma una sorpresa le impedirà di farlo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Serena in ansia per la sua famiglia in questa puntata di Un Posto al Sole del 31 gennaio 2020

L'incontro con Leonardo ha riaperto una vecchia ferita e Filippo è in preda alla gelosia più cieca. Serena sta cercando in tutti i modi di preservare la serenità familiare rimasta e molto precaria. Il suo intento è quello di proteggere Irene, già fortemente scossa dalla situazione che si è creata tra i suoi genitori. Ma l'Arena è tornato alla carica con lei e deciso a conquistarla, le farà una proposta che la farà vacillare.

Un Posto al Sole: Angela preoccupata per la reazione della Gagliardi

Non c'è pace per la famiglia Boschi, impegnata in una vera e propria crociata contro la maestra Gagliardi. Angela ha deciso di denunciare la donna al preside della scuola, affinché prendesse provvedimenti ma questo gesto ha destabilizzato ulteriormente lo squilibrio dell'insegnate. La Poggi apprende da Franco e Bianca dell'aggressione del marito da parte della Gagliardi e scoprirà che questo avrà dei risvolti imprevisti e drammatici. Intanto Arianna è tentata dal partecipare alla serata canora di Samuel – che ha ricevuto il tanto atteso ingaggio per un concerto – ma una sorpresa le farà cambiare idea.

