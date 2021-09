Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2021: Svolta nel caso di Susanna. Niko ha un nuovo indizio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, su Mauro i sospetti si fanno sempre più pressanti e pesanti ma un nuovo indizio – inaspettato e inquietante – potrebbe dare una svolta alle indagini. Intanto Fabrizio è sempre più nervoso. I problemi del pastificio lo hanno messo con le spalle al muro e il Rosato sta perdendo il controllo di se stesso e delle sue azioni. Marina deve correre ai ripari. Intanto Alberto chiude la trattativa con l'agenzia di assicurazione che deve dare il risarcimento a Guido. Il Del Bue cambierà opinione sul Palladini o nonostante questo aiuto continuerà a guardarlo con sospetto e gelosia?

Svolta nel caso di Susanna! Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole 30 settembre 2021

Niko non ha intenzione di demordere. Troverà chi ha aggredito Susanna, costi quel che costi. Il ragazzo si è rimboccato le maniche e ha cominciato a seguire diverse piste. Una l'ha portato a sospettare di Pasquale, l'ex fidanzato della Picardi e l'altra gli ha fatto tenere d'occhio Mauro. Ed è proprio su quest'ultimo che i sospetti si fanno sempre più pesanti e pressanti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Franco potrebbe ribaltare tutta la situazione. Il Boschi è sconvolto, ha trovato un indizio inquietante. Un inaspettato video di sorveglianza potrebbe dare una svolta alle indagini e potrebbe addirittura riuscire a scagionare definitivamente Renato, ancora sul registro degli inquirenti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio sempre più fuori controllo

Le critiche allo spot del suo pastificio, hanno mandato Fabrizio completamente ko. Il Rosato sembra non riuscire più a controllare le sue azioni e sta diventando pericoloso. Il compagno di Marina ha cominciato a far uso spropositato di alcol e Marina non sa come fare per aiutarlo. La manager è molto in ansia per questa situazione. Suo marito nega di stare male e di aver intrapreso una strada pericolosa e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che è ormai evidente che le cose stanno peggiorando e sfuggendo a entrambi di mano. Riuscirà Fabrizio a rimettersi in carreggiata e a non perdere del tutto la bussola? Che ne sarà del suo matrimonio e della sua azienda?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto chiude l'affare Del Bue

Guido è geloso come non mai. Mariella ha chiesto ad Alberto di aiutare lei e suo marito nella causa di risarcimento che li ha visti coinvolti, ma ha finito per “invaghirsi” del bel Palladini. L'avvocato sembra essere molto cambiato da quando ha fatto ritorno a Palazzo Palladini. Questo ha intrigato la buona vigilessa ma ha ovviamente messo sull'attenti suo marito. Guido non si è mai fidato del suo sedicente vicino e di certo non intende lasciarsi convincere ora a dargli credito. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Alberto Palladini porterà a termine il suo compito e otterrà un buon risarcimento per i suoi clienti. Guido cambierà idea su di lui?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 settembre al 1° ottobre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.