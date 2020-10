Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 30 ottobre 2020, vedremo che, di rientro dalla Sardegna, Fabrizio e Marina faranno un'inaspettata e amara scoperta.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, mentre Rossella ha un faccia a faccia con Ilaria, Silvia e Michele partono per Indica ma sulla strada li attende un pericoloso imprevisto. Marina e Fabrizio, di ritorno dalla Sardegna, si ritrovano a fare i conti con un'inaspettata scoperta. Niko è deciso a lasciare lo Studio Navarra ma si troverà a fare i conti con la ferma opposizione del padre.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella, Silvia e Michele nei guai

La vita universitaria di Rossella sta per prendere una piega molto difficile. Stremata dai ritmi di studio imposti dalla sua collega Ilaria, la ragazza comincerà ad accusare stanchezza e deciderà di avere un faccia a faccia con la sua amica. Rossella ha espresso più volte di essere in crisi con lo studio e di certo la presenza di Ilaria sempre al suo fianco, non le rende la vita facile. Intanto Silvia e Michele partono per Indica. Il loro viaggio, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, riserverà dei grossi imprevisti e finiranno nei guai.

Marina e Fabrizio fanno un'amara scoperta in questa puntata di Un Posto al Sole del 30 ottobre 2020

Le cose ai Cantieri rischiano di mettersi molto male. Roberto sta facendo di tutto per piegare Marina e per allontanarla da Fabrizio ma ha finito per cedere al fascino di Lara. Tra il Ferri e la Martinelli c'è un forte attrazione e questa relazione clandestina rischia di mandare a monte il piano per distruggere la Giordano. Per ora le cose sembrano andare come organizzato da Roberto, tanto che – di rientro dalla Sardegna – Marina e Fabrizio si troveranno a fare i conti con un'inaspettata e amara scoperta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato contro Niko

Niko ha preso una decisione shock. Non sopportando più la situazione creatasi intorno a lui e spronato dalla cattiva amicizia trovata in Leonardo, il ragazzo ha deciso di abbandonare lo Studio Navarra. Una scelta che preoccupa enormemente tutta la sua famiglia, soprattutto suo padre. Renato, stanco di vedere suo figlio allo sbando, decide di affrontarlo. Lo scontro tra i due sarà molto duro ma forse così Niko riuscirà a tornare in sé.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 ottobre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.