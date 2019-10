Un Posto al Sole Anticipazioni 30 ottobre 2019: I medici tentano di svegliare Aldo

Anticipazioni TV

I medici tentano di far uscire Aldo dal coma mentre Arianna e Michele vengono minacciati dal padre di Maurizio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 30 ottobre 2019, Michele e Arianna si trovano faccia a faccia con il padre di Maurizio Mennella mentre all'ospedale, i medici cercano di risvegliare Aldo. Vittorio stupisce suo padre, con una sorpresa gradita. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Michele e Arianna minacciati dal padre di Maurizio in questa puntata di Un Posto al Sole del 30 ottobre 2019

Michele e Arianna hanno cercato di sensibilizzare i ragazzi della scuola, parlando con loro della tragedia di Mimmo e Maurizio. I due ragazzi, scelta la cattiva strada, hanno perso e condizionato la loro vita per sempre e ora, non c'è più rimedio al male fatto. Ma sia il Saviani che la Landi si troveranno a fronteggiare qualcuno che non ha proprio gradito le loro parole. Si tratta del padre di Maurizio Mennella, che comincia ad avere un atteggiamento intimidatorio contro i due.

I medici cercano di far uscire Aldo dal coma in Un Posto al Sole

Diego ha ricordato un particolare importante che potrebbe scagionarlo e Niko con Susanna si sono messi subito alla ricerca delle prove. C'è grande trepidazione per salvare il Giordano da una condanna che si sta rivelando ingiusta. Diego potrebbe non essere il colpevole dell'incidente di Aldo. Il Leone è ancora in coma farmacologico ma per i medici è venuto il momento di agire e tentano di risvegliarlo. Vittorio spiazza Guido con una gradita sorpresa, arrivata proprio quando a casa Del Bue c'è una convivenza fin troppo caotica mentre Andrea vive dei momenti difficili. Come mai?

