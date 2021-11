Un Posto al Sole Anticipazioni 30 novembre 2021: Vittorio senza freni. Guido è preoccupato...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Vittorio ha preso una decisione spiazzante. Nonostante Guido e Patrizio cerchino di dissuaderlo, il giovane sembra abbia scelto di superare qualsiasi remora nei confronti di Speranza. Intanto Rossella deve continuare a districarsi tra le faccende sentimentali che hanno travolto la sua famiglia. Dopo che Michele e Silvia hanno deciso di lasciarsi, la ragazza deve mantenere la concentrazione a lavoro ma non sarà facile mettere a tacere il suo cuore e la sua emotività. Renato continua a tenere sott'occhio Alberto mentre Niko pare voglia fidarsi del Palladini.

Vittorio senza freni in Un Posto al Sole Anticipazioni 30 novembre 2021

A casa Del Bue le cose stanno prendendo una piega inaspettata. Vittorio ha preso una decisione completamente inattesa e spiazzante almeno per Guido. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo, contrariamente a quanto aveva precedentemente deciso, si dirà pronto a superare ogni remora con Speranza e a cominciare una relazione con lei. Questo lascerà il suo papà e Patrizio senza parole. Spaventati che il ragazzo si metta nei guai e che subisca le ire di Espedito, i due cercheranno di dissuaderlo dai suoi propositi ma non sarà facile riuscire a fargli cambiare idea. Vicky Beef finirà per mettersi nei guai?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella in un turbinio di emozioni

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella continuerà a essere in difficoltà. La ragazza sta pagando il caro prezzo delle decisioni dei suoi genitori. Michele e Silvia hanno preso coscienza che il loro matrimonio è ormai al capolinea e sono pronti alla separazione. Questa novità ha lasciato Ross senza parole. La ragazza dovrà mantenere la lucidità sul lavoro e non farsi distrarre dai suoi problemi famigliari. Non sarà però facile farlo, non dopo che suo padre e sua madre sono sempre più distanti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko comincia a fidarsi di Alberto ma Renato non ci sta

Alberto è il nuovo socio di Niko e questa novità ha creato un vero e proprio caos a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko comincerà però ad abituarsi alla presenza del Palladini in studio e anzi sembrerà pronto a fidarsi di lui e del suo lavoro. Ma la cosa non piacerà per nulla a Renato. Il Poggi è infatti molto sospettoso. Crede che Alberto non possa essere cambiato e che, prima o poi, finirà per combinarne una delle sue. Per questo lo terrà sott'occhio, senza perderlo mai di vista.

