Un Posto al Sole Anticipazioni 30 novembre 2018

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 30 novembre 2018, Valerio e Roberto si alleano per il bene di Vera. La ragazza deve infatti seguire un regolare percorso di cure. Intanto Mariella riesce a mentire ancora una volta a Guido sulla sua gravidanza. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Vera è stata riportata in clinica ed è evidente che le sue condizioni di salute siano preoccupanti. Roberto e Valerio sono costretti a trovare un accordo per il bene della ragazza e devono quindi mettere da parte il loro antico dissapore. Per Valerio è una scelta molto difficile, non solo perché deve tendere la mano al suo nemico ma anche perché dovrà dare delle spiegazioni a Elena e sarà costretto ad affrontare Alberto, abbandonato proprio nel momento di maggiore bisogno. Come reagirà Elena davanti alle scelte del Viscardi, con cui ha da poco iniziato una criticata relazione?

Mariella mente ancora una volta a Guido

Giulia si è trovata ancora una volta divisa tra Denis e la sua famiglia. Dopo le sue vacanze a Napoli è costretta a lasciare i suoi amati nipotini e nel farlo proverà un po’ di magone. Mariella invece ha rischiato davvero di far scoprire a Guido di aspettare un figlio da lui. Grazie al decisivo contributo di Cerruti, l’Altieri riesce a mentire ancora una volta all’ex compagno, sconvolto dal pensiero che la donna stia per avere un bambino da Salvatore.

