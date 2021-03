Un Posto al Sole Anticipazioni 30 marzo 2021: Serena e Filippo costretti a prendere una decisione difficile...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 30 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Serena e Filippo sono costretti a decidere in fretta il da farsi. Che cosa decideranno di fare?

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo ha molto da raccontare a Serena. Il Sartori deve prendere una decisione molto difficile ma lo deve fare per la sua salute. La Cirillo, molto preoccupata e in ansia per il suo compagno, fatica a nascondere la sua emozione. Recuperate le forze e la freddezza necessaria ad affrontare con coraggio questo momento, consiglierà a Filippo di partire per Milano. Ovviamente l'accompagnerà e starà accanto a lui. Franco continua a tenere d'occhio gli operai dei Cantieri. Il suo obiettivo è quello di scoprire chi sia il responsabile dei misteriosi sabotaggi all'interno dell'azienda. Ferri è stato molto chiaro: i Flegrei vanno protetti a tutti i costi. Bice ha rovinato i piani di Salvatore e Mariella ha finito per scontrarsi con lei. Le due donne, ora veramente ai ferri corti, dovranno trovare un punto di incontro. L'Altieri deciderà di chiedere scusa alla Cerruti ma purtroppo, per farlo, dovrà pagare un caro prezzo.

Serena e Filippo costretti a prendere una decisione difficile, nella puntata di Un Posto al Sole del 30 marzo 2021

La vita di Filippo è appesa a un filo. Purtroppo il risultato degli esami è stato un boccone amaro da digerire: il Sartori deve prendere velocemente una decisione. Una volta a casa, circondato dall'affetto dei famigliari, il figlio di Roberto può confidare tutte le sue paure a Serena. La Cirillo è molto preoccupata per lui e fatica a nascondere la sua forte emozione. Ma recuperate le forze e la lucidità necessaria in questi casi, Serena consiglia al marito di tentare il tutto e per tutto e di partire per Milano. Nella città lombarda c'è infatti un centro specializzato ed è probabile che un nuovo consulto, possa dare speranza alla coppia. Dei nuovi problemi rischiano di mandare in fumo tutte le fatiche fatte per riunire la famiglia ma stavolta affronteranno la crisi, insieme e uniti più che mai.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco contro gli operai dei Cantieri

Franco e Roberto si sono alleati. Il Ferri è stato molto chiaro: il Boschi dovrà stanare il responsabile dei sabotaggi e salvare l'intera azienda. Superfranco è molto fiducioso. Il suo passato da investigatore privato gli sarà utile per portare a termine il suo ingaggio. Ma sul suo cammino ha sin da subito incontrato ostacoli. Gli operai dei Flegrei non sono per nulla felici della presenza di un estraneo tra i loro corridoi e si sentono osservati. Ai Cantieri si respira un'aria davvero molto pesante e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto si troverà costretto a fare una chiamata di soccorso. A chi? Bè a un personaggio molto conosciuto e che speriamo faccia ritorno molto presto nelle trame della soap.

Un Posto al Sole: Bice delusa da Mariella e Sasà

Bice ha mandato in fumo il pranzo di Sasà. La Cerruti si è presentata a casa di Cotugno. Peccato però che seduta a tavola, al suo posto, abbia trovato Mariella. La Cerri è molto delusa dal comportamento di suo fratello e della sua amica. Essere sostituita così, senza alcun preavviso, la manda completamente in bestia. L'Altieri dovrà fare di tutto per ottenere da lei il perdono e purtroppo – come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole – a caro prezzo. Mariella dovrà infatti fare un grosso sacrificio per riuscire a riportare la pace. Ma di cosa si tratta? Bice la costringerà a rinunciare all'amicizia con Salvatore?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.