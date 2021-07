Un Posto al Sole Anticipazioni 30 luglio 2021: Speranza nel panico! Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Speranza è in grande difficoltà. La ragazza non sa proprio chi scegliere tra Samuel e Vittorio. Uno è sempre molto romantico e dolce, l'altro invece è misterioso e cinico e per lui prova una forte attrazione. La ragazza dovrà però prendere una decisione al più presto. Filippo, dopo la brutta esperienza con Abbate, è deciso a riappropriarsi dei suoi ricordi e decide di fare un altro e nuovo tentativo. Tra Niko e Susanna le cose sembrano andare bene. La chiusura dello Studio per le vacanze estive, dà modo ai due di passare un po' di tempo insieme.

Speranza indecisa, Samuel o Vittorio? In Un Posto al Sole Anticipazioni 30 luglio 2021

A casa Altieri si respira aria pesante. Non solo perché Guido è stato aggredito ma anche perché Speranza deve prendere una decisione. La ragazza è molto in difficoltà. Non sa infatti chi scegliere tra Samuel e Vittorio. I due giovani non potrebbero essere più diversi. Il primo è super romantico, dolce e sempre disponibile; il secondo invece è cinico ma molto attraente. La nipote di Mariella non ha idea di cosa fare ma deve sbrigarsi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non c'è più molto tempo visto anche che il Piccirillo ha trovato finalmente il coraggio di invitarla a cena.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo vuole recuperare i suoi ricordi

Filippo e Roberto hanno rischiato la vita. Abbate è tornato a fare paura e dopo aver aggredito Guido – e avergli rubato la pistola d'ordinanza – ha sequestrato padre e figlio, con la chiara intenzione di prendersi finalmente la sua vendetta. Ma le cose non sono andate come da lui sperato. Il suo piano ha fallito. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, dopo questa brutta avventura, il Sartori sentirà sempre più l'esigenza di recuperare i suoi ricordi. Ma visto che tutti i tentativi fatti fino a ora non hanno funzionato, deciderà di agire in maniera diversa. Ma stavolta funzionerà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko e Susanna di nuovo vicini

Niko ha sconvolto Renato con la sua scelta di riprendere Susanna a lavorare per lui. Il Poggi senior non ha apprezzato questo ritorno in grande stile della Picardi e teme che suo figlio possa tornare a soffrire. Ma il giovane avvocato non ha sentito ragioni e crede che la vicinanza della sua ex fidanzata non possa in nessun modo fargli del male. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che i due si ritroveranno molto vicini. L'imminente chiusura dello Studio per le vacanze estive, darà loro l'occasione di passare un po' di tempo insieme e chissà che non si riaccenda la fiamma dell'amore!

