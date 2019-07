Un Posto al Sole Anticipazioni 30 luglio 2019: L'incubo di Susanna e Adele

Anticipazioni TV

Susanna e Adele si preparano ad affrontare il processo di Manlio mentre Serena chiede a Filippo di smussare alcuni lati del suo carattere.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 30 luglio 2019, Vittorio è sempre più in crisi a causa del tradimento con Anita mentre Susanna e Adele attendono l'inizio del processo contro Manlio. Serena invece affronta Filippo, chiedendogli di smussare alcuni lati del suo carattere. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

L'incubo di Susanna e Adele in questa puntata di Un Posto al Sole del 30 luglio 2019

Vittorio è sempre più distratto e la sua relazione con Alex potrebbe vacillare da un momento all'altro. Il Del Bue vive un grande senso di colpa nei confronti della Parisi, che ha tradito con Anita e sarà proprio questo profondo senso di inadeguatezza a portarlo – forse – a rivelarle la verità. Susanna e Adele stanno per rivivere un incubo. Madre e figlia si preparano per l'inizio del processo a Manlio. Il Picardi si è dimostrato un uomo violento e ormai completamente fuori di testa, dopo aver sequestrato sua moglie e Giulia – tenute in ostaggio alla Terrazza – sta scontando la sua pena in carcere. Le sue due donne, dovranno tirare fuori tutto il loro coraggio per affrontare una situazione familiare pesante e al limite del sopportabile.

Serena e Filippo una coppia a confronto

Serena ha rivelato a Filippo di non volere altri figli. La Cirillo vorrebbe ristabilire la serenità familiare perduta con la sua confessione e ora che il progetto del chartering turistico è in decollo, c'è tutto il tempo per riflettere sulla loro relazione. Serena invita così il compagno a prestare più attenzione e a smussare alcuni lati del suo carattere. Filippo riuscirà a realizzare i desideri della sua amata o continuerà a comportarsi nello stesso modo con lei?

