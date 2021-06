Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 30 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto chiede aiuto a Niko per lanciarsi in un'ardita causa giudiziaria.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, la vita di Silvia sta per cambiare di nuovo. Un piacevole quanto inatteso ritorno potrebbe infatti riportare la normalità – anche se apparente – a casa Graziani-Saviani. Alberto, stanco di essere umiliato e decisamente infastidito dall'assenza di denaro, chiede a Niko di assisterlo in una difficile causa giudiziaria contro Barbara mentre Jimmy, desideroso di trovare le figurine che gli mancano per completare il suo album, si fa trascinare da Camillo a intraprendere una piccola ma avventurosa caccia al tesoro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia felice per un inatteso ritorno

Guido e Mariella si sono lanciati al salvataggio di Silvia e Michele. I Del Bue vorrebbe che i loro due affezionati amici – e parenti – non si lasciassero e risolvessero tutti i loro problemi. Si stanno però rendendo sempre più conto di quanto le cose siano più complesse di quanto pensassero. Silvia però sembra finalmente essersi accorta di aver esagerato e di aver spinto troppo in là la sua frequentazione con Giancarlo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che un ritorno inatteso e molto gradito a Palazzo Palladini, potrebbe riportare una parvenza di normalità nella famiglia Graziani-Saviani. Chi farà di nuovo capolino nella grande villa?

Alberto chiede aiuto a Niko per fare causa a Barbara in Un Posto al Sole Anticipazioni 30 giugno 2021

Alberto ha minacciato Samuel e vuole a tutti i costi riprendere possesso della sua casa. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Palladini avrà non poche difficoltà a portare a termine il suo obiettivo. Barbara è infatti tornata alla carica contro di lui e non lo lascia in pace. Continua a umiliarlo e a costringerlo a vivere in una situazione di grande criticità, senza dimora fissa e senza soldi. Alberto però non ci starà più e deciso a prendersi la rivincita della sua vita, chiederà aiuto a Niko per far causa alla Filangeri. Si tratterà di una causa giudiziaria molto ardita e delicata e non sappiamo ancora se il Giordano accetterà di farsi carico di questo compito così difficile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un'avventura on the road per Jimmy

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Jimmy sarà protagonista di una storia tutta sua. Dopo aver dato una lezione a Renato e Raffaele – con l'aiuto della piccola Bianca – il bambino si lascerà coinvolgere in un'avventura on the road insieme a Camillo. Il suo amico lo convincerà infatti a cercare le figurine che gli mancano, in giro per il Palazzo e per il quartiere. Attenzione però. I due bambini si troveranno ad affrontare un ostacolo molto fastidioso, che potrebbe riaprire un triste capitolo delle vicende legate al figlio di Niko: il bullismo!

Scopri le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.