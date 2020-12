Un Posto al Sole Anticipazioni 30 dicembre 2020: Vittorio fuori controllo. Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 30 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Vittorio vuole organizzare un mega-veglione per Capodanno ma rischia di combinarla davvero grossa.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3 vedremo che Vittorio, in occasione del Capodanno, vuole organizzare un mega-veglione. Alex e i condomini di Palazzo Palladini non sembrano però molto d'accordo ma il Del Bue è intenzionato ad andare sino in fondo. Giulia è preoccupata per Bianca. La piccola è infatti molto triste per l'assenza prolungata dei suo genitori e la nonna decide di parlare con Franco e Angela.

Vittorio fuori controllo nella puntata di Un Posto al Sole del 30 dicembre 2020

Archiviate le festività natalizie, è tempo di dedicarsi a come festeggiare il Capodanno. Per Vittorio è una cosa molto seria e certamente non perderà occasione di trovare un modo per far tremare – forse letteralmente – Palazzo Palladini. Il ragazzo ha infatti deciso che organizzerà un mega-veglione per attendere la mezzanotte di un nuovo anno. Alex non è però molto per la quale. La ragazza teme infatti che una festa così in grande, possa infastidire i vicini e i condomini sembrano già molto preoccupati. Il Del Bue è però deciso ad andare sino in fondo e potrebbe davvero riuscire nel suo intento. Ma a che prezzo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Vittorio e Alex, un ombra sul loro amore?

Mentre Vittorio è impegnato a organizzare una festa che rimarrà negli annali di Palazzo Palladini, Alex potrebbe ricevere a breve una sorpresa. Le puntate di Un Posto al Sole dell'anno nuovo porteranno grandi novità alla Parisi, che forse dirà addio alla soap per un breve o un lungo periodo. La bella cameriera de Il Vulcano potrebbe quindi allontanarsi dal suo fidanzato, forse fin troppo distratto per rendersi conto che qualcosa, nell'aria, sta cambiando.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia preoccupata per Bianca

Bianca ha passato un Natale molto triste. Nonostante fosse circondata dall'affetto dei suoi nonni e del suo cuginetto Jimmy, la piccola sente molto la mancanza dei suoi genitori. È ormai diverso tempo che Franco e Angela – dopo aver ricevuto brutte notizie dalla Nuova Zelanda - sono partiti per stare accanto alla mamma del Boschi e non si prevede un loro immediato ritorno in patria. Giulia decide quindi di prendere in mano la situazione e di parlare con la figlia e suo genero.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 dicembre all'1 gennaio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.