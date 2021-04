Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 30 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Pietro mette ko Roberto ma le cose sono destinate a cambiare registro!

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è spacciato. La polizia tiene d'occhio i Cantieri e Pietro Abbate è riuscito a metterlo in grande difficoltà persino con i suoi clienti. Franco è molto preoccupato per la situazione e comincia a capire di essersi messo nei guai quando viene convocato, insieme a Ferri, in Commissariato. Ma attenzione, superfranco farà una scoperta sensazionale sul loro nemico. Intanto Renato e Jimmy raccontano del loro viaggio a Berlino ma il Poggi senior si guarda bene dal raccontare a Raffaele la sua disavventura con le valigie. Patrizio, sempre più in crisi, si impone di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Le cose non possono andare avanti così.

Pietro manda ko Roberto! Ferri non ha più scampo. Ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 30 aprile 2021

I Cantieri rischiano di vedere le proprie serrande abbassate per sempre. Roberto non ha più scampo. Non solo la polizia tiene la sua azienda sott'occhio ma Pietro Abbate ha picchiato duro. L'imprenditore – sempre più misterioso – ha messo Ferri in una situazione piuttosto imbarazzante. Lo ha infatti messo in cattiva luce davanti al cliente dello yacht. Franco da parte sua, non ha ancora mollato la presa. Il Boschi è infatti convinto che l'Abbate nasconda qualcosa e intende scoprirlo. Le sue indagini sono interrotte dalla convocazione in Commissariato ma appena uscito da là, superfranco si rimette a lavoro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che farà una scoperta sensazionale sul nuovo nemico dei Cantieri Flegrei, destinata a cambiare totalmente le carte in tavola. Roberto sarà finalmente salvo? Ancora no ma potrà contare sull'aiuto di Lara, che non ha ancora abbandonato il suo fianco.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele riprende in mano la sua vita

Michele sta male! È da diverso tempo che il Saviani non riesce a ritrovare il brio. Costretto a casa, senza un lavoro, l'ex speaker si sta veramente deprimendo e Silvia è molto preoccupata per lui. Ma la visita di Guido – pronto a spronare il suo amico - potrebbe rimetterlo in carreggiata e la stessa Graziani, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, sta per fare un incontro molto gradevole con un nuovo cliente. Insomma le cose potrebbero presto prendere una piega molto diversa e cambiare le sorti della coppia, appena riunitasi. Intanto Franco e Jimmy sono tornati da Berlino. Il bambino è entusiasta del suo viaggio mentre il Poggi senior ha qualche problema: ha smarrito il suo bagaglio e farà di tutto per ritrovarlo ma senza che Raffaele lo sappia... e forse ci riuscirà!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio fa i conti con se stesso

Rossella è partita da Napoli per Indica e Patrizio l'ha lasciata andare senza dirle nemmeno una parola. Il Giordano ha ormai compreso che la sua relazione con Clara – con cui ha avuto un altro fugace momento di passione – non è destinata a decollare. E ora, certo di aver combinato un vero pasticcio, deve fare i conti con la sua coscienza. Pronto a riprendere in mano la sua vita, il giovane chef farà uno sforzo immenso per liberare la sua mente dalle pene amorose ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sarà per nulla semplice.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.