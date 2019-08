Un Posto al Sole Anticipazioni 30 agosto 2019: Filippo e Serena braccati da Roberto

Anticipazioni TV

Traumatico rientro dalle vacanze per Filippo e Serena che vengono braccati da Roberto mentre Adele attende con ansia il verdetto del giudice.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 30 agosto 2019, il processo a Manlio Picardi si avvia al termine e Adele è molto in ansia. Renato è molto vicino alla sua amica e finisce per trascurare Nadia. Alex ricorda con tristezza la sua infanzia mentre Filippo e Serena hanno un ritorno traumatico dalle vacanze a causa di Ferri, desideroso di rimettersi subito a lavoro. Vediamo cosa rivelano le trame dei due episodi in onda domani alle 20.45 su Rai3. Un Posto al Sole raddoppia il suo appuntamento per recuperare l'episodio non andato in onda giovedì 29 agosto 2019, per far posto alla partita di pallavolo femminile, Polonia vs Italia.

Adele in ansia per la sentenza del processo Picardi nel primo episodio di Un Posto al Sole

Nel primo episodio di Un Posto al Sole del 30 agosto 2019, vedremo Adele molto in ansia per la fine del processo contro Manlio. Il giudice sta per emettere la sua sentenza e in tanti attentendono il verdetto con trepidazione. Il Picardi, che ha perso completamente la testa e si è dimostrato un uomo violento, rischia una grossa pena e sua moglie ancora non si capacita di essere arrivata a un tale punto di non ritorno nella loro vita e nel loro matrimonio. Alex invece ha preso coraggio e ha chiamato il padre e, facendosi forza, ripercorre gli anni difficili della sua infanzia. Ma che effetto avranno i ricordi su di lei?

Un ritorno traumatico per Filippo e Serena nel secondo episodio di Un Posto al Sole

Susanna e Niko temono che il comportamento di Adele in Tribunale possa essere rischioso. Mentre i due ragazzi si interrogano sui rischi che potrebbero correre, Renato si prodiga – insieme a Giulia – a rincuorare la Picardi. Il Poggi però finirà per trascurare Nadia, con cui si è creata una frattura. La coppia è in crisi e forse la loro relazione è in serio pericolo. Filippo e Serena tornano dalle vacanze ma il loro rientro è traumatico. Ferri li bracca, ansioso di coinvolgerli nel lavoro. Tiziano invece fraintende l'atteggiamento di Michele verso Cerruti, che intanto però sembra sempre più interessato alla sua nuova fiamma.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45