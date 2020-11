Un Posto Al Sole Anticipazioni 3 novembre 2020: Stasera doppio appuntamento con la Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3, stasera 3 novembre 2020, con due Episodi. Riflettori puntati su Silvia, sembra che nasconda un terribile segreto!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 novembre 2020. Dopo la cancellazione di ieri sera, 2 novembre, oggi Rai3 alle 20.45, propone doppio appuntamento. Nel primo episodio, vedremo che Silvia e Michele passano dei momenti molto difficili. I due vengono aggrediti e le cose sembrano mettersi molto male. Intanto il piano di Roberto e Lara procede alla perfezione e Marina e Fabrizio, inconsapevolmente, sono sempre più nei guai.

Nel secondo Episodio di stasera: Michele e Silvia sono ancora molto scossi a causa dell'aggressione. La Graziani sembra nascondere un segreto che rischia di minare l'armonia della coppia. Di cosa si tratterà? Intanto Alberto sostiene un colloquio di lavoro che gli riserverà più di una sorpresa mentre Guido verrà turbato da Bice, decisa a portare avanti la sua vendetta contro Sergio, con la complicità di un ignaro Cotugno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele vittime di un'aggressione

Abbiamo lasciato Silvia e Michele in partenza per Indica. I due vogliono raggiungere Teresa e Otello per passare del tempo con loro e sono molto felici di potersi concedere una, seppur mini, vacanza. Purtroppo però le cose non andranno come previsto anzi subiranno una vera e propria inversione di rotta tragica. Mentre stanno percorrendo la strada che li porterà a destinazione, la loro macchina si ferma per un guasto. Silvia e Michele chiederanno un aiuto a dei passanti, che però si riveleranno dei criminali. I Graziani verranno separati, aggrediti e malmenati, riuscendo a fuggire solo dopo aver ricevuto molte botte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara e Roberto incastrano Marina e Fabrizio

Tra Roberto e Lara c'è attrazione ma non solo. I due hanno trovato la giusta alchimia per mettere Marina e Fabrizio ko. Il loro piano sta procedendo esattamente come da loro escogitato e non resta che aspettare che i due “fidanzatini” arrivino allo stremo delle forze. E dopo la scoperta shock avuta al rientro dalla Sardegna, sembra proprio che non manchi molto! La Giordano troverà una via di fuga anche stavolta o subirà la punizione di Roberto?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Che ne sarà di Alberto e Clara?

Clara ha lasciato Alberto ed è tornata a vivere a casa sua. La ragazza non ne poteva più di subire le angherie e i nervosismi del Palladini e ora vuole concentrarsi sugli ultimi mesi di gravidanza che le rimangono, prima di dare alla luce il suo bambino. Alberto intanto ha ricevuto un'inaspettata chiamata di lavoro, che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Silvia nasconde un segreto in questa puntata di Un Posto al Sole del 3 novembre 2020

Michele e Silvia sono stati in grave pericolo. I due sono stati aggrediti brutalmente dopo essere rimasti in panne sulla strada per Indica. Riusciti a liberarsi dal violento giogo dei loro aggressori, marito e moglie hanno faticosamente fatto ritorno a casa, scossi da quanto accaduto. Ad aver maggiormente subito il trauma è Silvia. La Graziani sembra celare un segreto che potrebbe minare l'armonia della coppia e turbare nel profondo il loro matrimonio. Ma cosa nasconde Silvia? Potrebbe trattarsi di una violenza ancora più grave di quella che per ora ha dichiarato?

Anticipazioni Un Posto al Sole: La rivincita di Alberto

La situazione finanziaria di Alberto si fa sempre più critica. Il Palladini, dopo essere stato cacciato definitivamente dai Cantieri, ha perso tutti i suoi soldi ma non ha intenzione di rassegnarsi a cambiare totalmente la sua vita. Pare però che le cose siano destinate a cambiare. Un'inattesa telefonata da parte di una vecchia amica di famiglia, ha ridato speranza ad Alberto, desideroso di recuperare – al più presto – le sue antiche ricchezze. Per questo sosterrà un colloquio di lavoro che gli riserverà più di una sorpresa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bice all'attacco, Guido in un angolo

Bice è determinata a vendicarsi del tradimento di Sergio e per farlo ha prima cercato di corteggiare Michele poi ha diretto i suoi interessi verso Cotugno. La Cerruti ha le idee molto chiare e il suo comportamento finirà per scombussolare la serenità di Guido. Il Del Bue dovrà infatti cercare di arginare i danni provocati dalla sorella di Salvatore, ora senza più alcun controllo!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 novembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.