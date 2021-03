Un Posto al Sole Anticipazioni 3 marzo 2021: Rossella rischia di non laurearsi...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 3 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, il professor Volpicelli respinge la bozza della tesi di Rossella. Per la Graziani si allontana il sogno della laurea.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco deve fare una scelta molto difficile. Per il Boschi non sarà facile decidere e sicuramente lo vedremo molto in difficoltà. Intanto Rossella consegna la prima bozza della sua tesi al professor Volpicelli. Il medico però non sarà per nulla entusiasta del lavoro svolto dalla Graziani. Intanto Guido e Mariella sono molto preoccupati per Sasà. La sua cena con Sarti è stata un vero disastro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco davanti a un bivio

Franco è corso in aiuto di Nunzio ma ha finito per indebitarsi con Roberto. Il Boschi non ha avuto scelta, solo il Ferri disponeva immediatamente di una somma così alta di denaro. Il Cammarota ora è salvo e nessuno della sua famiglia rischia più nulla. Franco però si è messo da solo in un angolo. Sarà infatti costretto a rimandare sia il suo viaggio a Venezia sia quello in Sicilia – per riaccompagnare il figlio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il supereroe di Palazzo Palladini si troverà a dover fare una scelta molto difficile. Sarà per caso arrivato il momento di restituire il favore a Roberto?

Rossella rischia di non laurearsi, nella puntata di Un Posto al Sole del 3 marzo 2021

Dopo qualche tempo torniamo a parlare di Rossella e delle sue vicende universitarie. Dopo aver accantonato il problema Ilaria, la Graziani si è dedicata anima e corpo a scrivere i primi capitoli della sua tesi. Fare buona impressione al professor Volpicelli è un imperativo categorico e la ragazza non vuole certo farsi sfuggire questa occasione. Sono anni che la bella figlia di Silvia cerca la sua dimensione e il suo posto nel mondo e grazie all'arrivo del medico sembra proprio esserci riuscita. Ma purtroppo le cose non vanno come da lei sperato. Quando consegnerà la bozza del suo lavoro, Volpicelli non sembrerà per nulla soddisfatto e rimanderà la ragazza a casa, con il cuore infranto. Si allontana sempre più il momento tanto atteso della laurea ma Ross non ha intenzione di mollare. Non ora!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella preoccupati per Sasà

Guido e Mariella sono tornati a Napoli ma al loro arrivo a Palazzo Palladini, hanno dovuto rendersi presto conto che molte cose sono cambiante anzi, degenerate. Salvatore è sempre più in difficoltà nella sua relazione con Sarti e Bice, di certo, non gli sta dando una mano. La Cerruti vuole mettere becco su ogni cosa e sta distruggendo il suo povero fratello. I coniugi Del Bue riflettono a mente fredda e parlando della cena disastrosa tra il loro amico e il dottore di cui è innamorato, pensano a un modo per aiutarlo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 marzo 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.