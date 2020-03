Un Posto al Sole Anticipazioni 3 marzo 2020: la felicità di Filippo sconvolta da un evento inatteso

Anticipazioni TV

Ora che ha finalmente incontrato una donna che lo intriga, Filippo deve fare i conti con un evento inaspettato e sconvolgente. Intanto Alberto conferma la sua inaffidabilità.

Nella puntata di Un Posto al Sole di martedì 3 marzo 2020, mentre il rapporto fra Serena e Leonardo sembra cementarsi sempre più, Filippo fa una conoscenza che lo colpisce molto, ma il buonumore per quell'incontro sarà rovinato da un evento inaspettato e scioccante. Mentre Nunzia cerca di mettere in guardia Clara sull'inaffidabilità di Alberto dicendole che non cambierà mai, l'uomo darà conferma della sua immutabilità e a farne le spese sarà Raffaele. Messo in difficoltà da una richiesta di due turisti, Guido ricorrerà all'aiuto di Michele e Tiziano. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per la puntata in onda su Rai3 a partire dalle 20.45.

Un inaspettato evento stravolgerà la felicità di Filippo, nella puntata di Un Posto al Sole del 3 marzo 2020

Filippo è ormai rassegnato alla fine del matrimonio con Serena e ha informato il padre che tra loro non c'è nulla da fare. Ma a quanto pare il ragazzo non sembra desinato a rimanere da solo per molto. L'arrivo di nuova skipper per la ditta di chartering di Roberto, Cristiana - questo il nome del nuovo personaggio interpretato da Debora Franchi - stravolgerà le cose, la ragazza riuscirà infatti ad intrigare il Sartori e ad allontanarlo almeno per un po' dalle sue pene d'amore. Purtroppo un inaspettato evento rovinerà il clima sereno e felice...

Un Posto Al Sole: Nunzia mette in guardia Clara

Clara ha deciso di abortire ma prima che sia troppo tardi, in suo aiuto arriva Alberto. Il Palladini ha cambiato idea e sembra disposto a prendersi le sue responsabilità di padre. Per questo chiede alla ragazza di recedere dal suo proposito e di tornare a casa con lui. Nonostante il suo gesto, il primo altruista in tanti anni, qualcuno continua a non fidarsi di lui, Nunzia mette infatti in guardia la giovane sottolineando l'inaffidabilità del Palladini che proprio in quelle ore darà confermo del suo immutabile egoismo, facendo uno sgarbo a Raffaele.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.